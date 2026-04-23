Horóscopo do Dia para Virgem
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VIRGEM - 23/ago a 22/set
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Horóscopo do Dia para Virgem
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Amor
Deixe o seu coração livre por um tempo. Tenha isso como um momento de desintoxicação para o seu bem.
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Trabalho
Uma situação inesperada deve surgir para confrontá-la. Confie em suas habilidades e aja com tranquilidade se quiser sair desses duros impasses.
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Bem Estar
Cuidado com sua propensão a doenças genéticas, pois alguns sintomas são suspeitos.
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O Horóscopo do Dia para Virgem foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.