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Horóscopo do Dia para Leão

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23/04/2026 00:01

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Horóscopo do Dia para Leão
Horóscopo do Dia para Leão crédito: Wemystic
Horóscopo do Dia para Leão

LEãO - 23/jul a 22/ago

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Horóscopo do Dia para Leão

  • Horóscopo do Dia para Leão - Amor Amor

    Pense em novas aventuras como algo a agitar e a reinventar o contato entre vocês. Seja forte e decidida sempre e não espere que ele sugira tudo.

  • Horóscopo do Dia para Leão - Trabalho Trabalho

    Seja mais cooperativa. Esse comportamento deve ajudá-la a se reconciliar com colegas de trabalho que você pode ter entrado em conflito ontem.

  • Horóscopo do Dia para Leão - Bem Estar Bem Estar

    Não se desanime por coisas passageiras. Desafetos são esperados, só não se pode perder as estribeiras por causa deles.

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O Horóscopo do Dia para Leão foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.

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