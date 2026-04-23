Horóscopo do Dia para Leão
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LEãO - 23/jul a 22/ago
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Horóscopo do Dia para Leão
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Amor
Pense em novas aventuras como algo a agitar e a reinventar o contato entre vocês. Seja forte e decidida sempre e não espere que ele sugira tudo.
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Trabalho
Seja mais cooperativa. Esse comportamento deve ajudá-la a se reconciliar com colegas de trabalho que você pode ter entrado em conflito ontem.
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Bem Estar
Não se desanime por coisas passageiras. Desafetos são esperados, só não se pode perder as estribeiras por causa deles.
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O Horóscopo do Dia para Leão foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.