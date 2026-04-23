Horóscopo do Dia para Gêmeos
Horóscopo do Dia para Gêmeos
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GêMEOS - 21/mai a 21/jun
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Horóscopo do Dia para Gêmeos
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Amor
Invista em quem você ama, pois se esse sentimento vale a pena, vocês vão ultrapassar todas as barreiras.
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Trabalho
Não despedice seu dinheiro em coisas sem interesse. Organize suas contas e suas finanças para conseguir chegar no final do mês com alguma folga mesmo pagando suas dívidas.
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Bem Estar
Dê mais atenção às suas funções intestinais. Caso ele não esteja funcionando de acordo, aumente o consumo de fibras e beba muita água ao longo do dia.
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O Horóscopo do Dia para Gêmeos foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.