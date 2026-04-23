Horóscopo do Dia para Touro
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TOURO - 20/abr a 20/maio
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Horóscopo do Dia para Touro
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Amor
Seu marido poderá propor a você o divórcio. Conversem e tentem perceber se há ainda possibilidade de melhorar a relação ainda.
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Trabalho
Oportunidades ímpares de se promover estão a caminho. Aposte no que vier e se dará muito bem.
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Bem Estar
Olhe mais para dentro de si mesma e para a sua relação. Após uma análise, identifique quais elementos poderiam causar uma discussão ou separação.
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O Horóscopo do Dia para Touro foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.