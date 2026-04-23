Horóscopo do Dia para Áries

Amor Muita atenção ao clima pesado que rodeia vocês. As crises por ciúmes têm dificultado a construção de algo saudável. Conversem mais sobre isso.

Trabalho Talvez lhe proponham alguma tarefa que seja alvo de conflitos e interesses na empresa. Tenha cuidado para não complicar as coisas para o seu lado, mesmo sem estar diretamente envolvido com o problema.