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Inferno Astral de Gêmeos: 21 de Abril a 20 de Maio

Período assustador para os geminianos chegou, o inferno astral vai ocorrer entre 21 de abril a 20 de maio. Confira como lidar com este momento. Você acha que os geminianos são instáveis? No inferno astral eles ficam ainda mais! Veja as características do inferno astral de Gêmeos.

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Repórter
19/04/2026 23:25

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Inferno Astral de Gêmeos: 21 de Abril a 20 de Maio
Inferno Astral de Gêmeos: 21 de Abril a 20 de Maio crédito: Wemystic

Neste artigo sobre o inferno astral de Gêmeos:

Conhecido como um dos signos mais curiosos e versáteis do Zodíaco, Gêmeos enfrenta um dos períodos mais desafiadores do seu ciclo solar entre os dias 21 de abril e 20 de maio, quando o Sol transita por Touro, signo que antecede o seu. Esse é o temido inferno astral dos geminianos: um momento de instabilidade emocional, revisões internas e, para muitos, o verdadeiro caos mental. Se você é de Gêmeos ou convive com alguém desse signo, continue lendo para entender como essa fase funciona e como lidar com ela com mais leveza e sabedoria.

Como lidar com o Inferno Astral de Gêmeos?

O inferno astral de Gêmeos é o período de aproximadamente 30 dias antes do aniversário dos geminianos, quando o Sol percorre Touro o signo imediatamente anterior a Gêmeos no Zodíaco. Durante esse trânsito, energias antigas vêm à tona, convidando à introspecção, encerramentos e limpezas tudo o que Gêmeos, um signo aéreo e voltado para o futuro, costuma evitar. Por isso, esse período pode ser particularmente desconfortável para os nascidos sob esse signo.

Geminianos à Flor da Pele Durante o Inferno Astral

Durante o inferno astral, os geminianos ficam à flor da pele porque a energia prática e estável de Touro entra em choque direto com o dinamismo mental de Gêmeos. Enquanto o universo convida ao silêncio e à conclusão de ciclos, os geminianos que preferem movimento, novidades e múltiplas possibilidades sentem-se pressionados, inquietos e emocionalmente sobrecarregados. Durante o inferno astral, os geminianos podem se deparar com:
  • Oscilações de humor e energia
  • Ansiedade, insônia e excesso de pensamentos
  • Dificuldade em manter compromissos ou finalizar tarefas
  • Reaparecimento de situações mal resolvidas
  • Vontade súbita de mudar tudo de uma hora para outra

Como lidar com geminianos no inferno astral?

Conviver com um geminiano durante o inferno astral exige paciência e comunicação clara. Se você está perto de alguém de Gêmeos nessa fase, estas dicas de ouro vão ajudar a não entrar na dança do caos:
  1. Seja paciente: Os geminianos podem estar mais sensíveis e voláteis do que o habitual.
  2. Ofereça espaço: Eles precisam de tempo para processar tudo o que estão sentindo.
  3. Comunique-se com clareza: A mente geminiana acelera nesse período, e mal-entendidos são comuns.
  4. Esteja aberto a mudanças: Os planos podem mudar de última hora e isso faz parte do processo.

Geminianos, como passar por essa fase com mais leveza?

Superar o inferno astral de Gêmeos começa com aceitar que essa fase é um convite ao autoconhecimento não um obstáculo. Se você é de Gêmeos, aproveite esse momento para se reconectar com você mesmo, seguindo estes passos:
  1. Organize sua mente e suas prioridades antes de tomar qualquer decisão grande.
  2. Revise amizades, trabalhos ou ideias que não fazem mais sentido para o seu momento de vida.
  3. Pratique o silêncio e ouça mais a sua intuição.
  4. Evite a dispersão e o excesso de informação menos inputs, mais foco.
Lembre-se: o inferno astral é só uma fase e ela tem data para acabar. Quando o Sol finalmente entra em Gêmeos (por volta de 21 de maio), você renasce com mais clareza e energia renovada.

Atenção!

  • O período de inferno astral é uma referência geral, mas varia conforme o dia e o mês do seu nascimento. Por exemplo, os aniversários no início de Gêmeos experienciam o inferno astral antes dos geminianos que fazem aniversário mais tarde. Assim, quem nasceu em 23 de maio tem seu inferno astral de 22 de abril a 22 de maio, enquanto quem nasceu em 18 de junho enfrenta essa fase de 18 de maio a 17 de junho.

Perguntas Frequentes sobre o Inferno Astral de Gêmeos

Quando começa o inferno astral de Gêmeos?
O inferno astral de Gêmeos começa aproximadamente 30 dias antes do aniversário de cada geminiano, durante o período em que o Sol está em Touro. Para a maioria dos nascidos sob esse signo, isso corresponde ao intervalo entre 21 de abril e 20 de maio, variando conforme a data exata de nascimento.
Quanto tempo dura o inferno astral de Gêmeos?
O inferno astral de Gêmeos dura em média 30 dias. O período começa cerca de um mês antes do aniversário e termina no próprio dia do nascimento, quando o Sol ingressa em Gêmeos e tem início um novo ciclo solar cheio de energia e clareza renovada.
Por que o inferno astral é tão intenso para Gêmeos?
O inferno astral é tão intenso para Gêmeos porque a energia de Touro prática, lenta e voltada para o encerramento de ciclos vai diretamente de encontro à natureza aérea e dinâmica de Gêmeos, que prefere movimento, variedade e estímulos novos. Esse choque energético gera inquietação, ansiedade e sobrecarga mental.
Como os geminianos podem aproveitar melhor o inferno astral?
Os geminianos podem aproveitar melhor o inferno astral investindo em autoconhecimento, cuidando da saúde mental e física e reduzindo o ritmo. Praticar atividades que tragam foco e presença, como escrita, meditação ou caminhadas leves, ajuda a transformar esse período desafiador numa poderosa janela de revisão e renovação.
O inferno astral de Gêmeos afeta todos os geminianos da mesma forma?
Não. O inferno astral afeta cada geminiano de acordo com a sua data de nascimento específica. Quem nasceu no início de Gêmeos vive essa fase mais cedo, enquanto quem nasceu no final do signo a experimenta semanas depois. O mapa astral individual também influencia a intensidade e os temas que surgem nesse período.

O Inferno Astral de cada signo

Clique no signo desejado e descubra como cada nativo lida com essa fase transformadora.

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