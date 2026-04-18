Sol em Touro: estabilidade, prazer e renascimento depois da tempestade

A temporada taurina é uma delícia pra você que vive entre mundos. O Sol em Touro traz o convite de aterrissar as ideias, organizar pensamentos e comunicar com mais clareza. Se você escreve, ensina, compartilha algo com o mundo, esse é um ótimo momento para fazer isso com mais consistência. Também é tempo de rever sua relação com irmãos, vizinhos ou pessoas próximas. Palavras bem escolhidas agora têm poder de cura