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Sol em Touro: estabilidade, prazer e renascimento depois da tempestade

A entrada do Sol em Touro marca oficialmente o início de uma nova fase no zodíaco e que fase! Após meses intensos marcados por Vênus e Mercúrio retrógrados, que nos fizeram revisar amores, valores, palavras e planos, finalmente o [&#8230;]

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Heloísa Von Ah - WeMystic
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Heloísa Von Ah - WeMystic
Repórter
18/04/2026 23:33

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Sol em Touro: estabilidade, prazer e renascimento depois da tempestade
Sol em Touro: estabilidade, prazer e renascimento depois da tempestade crédito: Wemystic
A entrada do Sol em Touro marca oficialmente o início de uma nova fase no zodíaco e que fase! Após meses intensos marcados por Vênus e Mercúrio retrógrados, que nos fizeram revisar amores, valores, palavras e planos, finalmente o céu nos convida a respirar fundo, desacelerar e reconectar com o que realmente importa: o corpo, os sentidos e a vida real. A palavra de ordem agora é solidez, mas com doçura. Touro não tem pressa, mas tem presença. E com o Sol iluminando esse signo de Terra, somos todos convidados a aterrissar.

Sol em Touro: as energias da temporada

O Sol em Touro nos envolve com uma energia de calma, constância e busca por prazer. Esse é o signo que rege tudo o que é tangível, sensual e estável: comida boa, toque, natureza, finanças equilibradas e relacionamentos seguros. Depois do vendaval dos últimos meses com dois planetas pessoais em marcha à ré essa temporada chega como um cobertor quentinho, um abraço apertado, uma taça de vinho tomada devagar. Touro nos ensina que o luxo está na simplicidade e que cultivar a terra exige paciência, mas dá frutos. É tempo de:
  • Priorizar o autocuidado de verdade, com consistência.
  • Rever a relação com o corpo e com os prazeres.
  • Estabilizar finanças, relações e planos de longo prazo.
  • Criar raízes: onde você quer plantar sua energia?
  • Curtir os sentidos: cheiros, sabores, texturas, sons e silêncio.

Conselhos para cada signo durante o Sol em Touro

  • Áries

    Áries

    Depois do seu inferninho astral virar festa com a entrada do Sol no seu signo, agora é hora de descer do salto (só um pouco!) e colocar a vida nos trilhos. Touro te ensina que nem tudo precisa acontecer ontem às vezes o prazer mora no processo. Use essa temporada para organizar sua vida financeira, rever seus gastos impulsivos e se perguntar: o que me dá segurança de verdade? Também é uma ótima fase para cuidar da sua alimentação e dos seus hábitos corporais com mais consciência.
  • Touro

    Touro

    Chegou sua hora de brilhar, baby! O Sol em Touro é praticamente seu retorno solar, então a vibe é de renascimento. Faça algo que simbolize esse novo ciclo: mude o visual, reveja seus planos, se escute mais. Esse é o momento de colocar você no centro da própria vida, sem culpa. Só cuidado para não se acomodar conforto é uma coisa, zona de estagnação é outra. Cultive rotinas prazerosas, invista em projetos que são a sua cara e lembre-se: prazer também pode ser produtivo.
  • Gêmeos

    Gêmeos

    A temporada taurina pode parecer um pouco lenta pra você, geminiano cheio de ideias e mil abas abertas. Mas calma! Esse período é um convite para introspecção, descanso mental e preparação para o seu mês de aniversário. Aproveite para olhar pra dentro, observar padrões que você vem repetindo e fazer as pazes com o silêncio. Meditação, terapias, retiros ou até uma boa série no sofá podem ser altamente transformadores agora. É nos bastidores que a mágica acontece.
  • Sol em Aquário - Câncer

    Câncer

    A vibe agora é de conexões reais. Aproveite o Sol em Touro para investir nas amizades que te nutrem e se engajar em projetos coletivos que tenham propósito. Seu senso de pertencimento está pedindo acolhimento e verdade. Também é um bom momento para planejar o futuro tanto financeiro quanto emocional com quem você confia. Alinhe sonhos com ações concretas. E lembre-se: pedir ajuda não é fraqueza, é maturidade emocional.
  • Leão

    Leão

    Agora é hora de brilhar nos bastidores da sua própria construção de império. O Sol ilumina sua casa da carreira e do propósito, então o foco está em estrutura, visibilidade e consistência. Use a energia taurina para lapidar seus talentos e mostrar ao mundo o seu valor, com classe e sem pressa. Projeção vem com paciência, Leão. Invista em sua imagem profissional, busque reconhecimento merecido e faça contatos sólidos. Você está construindo algo grande.
  • Sol em Aquário - Virgem

    Virgem

    Touro e você são dois signos de Terra que se entendem na prática. Esse período é perfeito para expandir horizontes com método. Sabe aquele curso que você queria fazer? A viagem que anda só no Pinterest? A filosofia que te chama atenção? É hora de mergulhar. Espiritualidade, conhecimento e experiências fora da sua zona de conforto podem trazer aquele clique que muda tudo. Só não se prenda demais à rotina o crescimento vem quando você se permite explorar o novo com curiosidade.
  • Libra

    Libra

    Prepare-se para mergulhar nas águas profundas da sua própria transformação. O Sol em Touro ativa sua casa da intimidade, dos tabus, dos recursos compartilhados. É tempo de revisar o que está sendo investido (emocionalmente e financeiramente) e se perguntar: isso está valendo a pena? Relacionamentos se aprofundam ou se rompem, mas sempre com base na verdade. Também é um ótimo momento para cuidar da sua sexualidade, investigar seus medos e cultivar mais entrega. Confie no processo.
  • Escorpião

    Escorpião

    Com o Sol iluminando o signo oposto ao seu, a temporada de Touro acende os holofotes nas suas parcerias. É tempo de revisar acordos, alinhar expectativas e buscar mais estabilidade nos relacionamentos. O que está desequilibrado pode pedir uma conversa sincera, e o que está crescendo merece ser nutrido com atenção e presença. Relacionamentos firmes, sejam amorosos ou profissionais, ganham fôlego e profundidade. Lembre-se: vulnerabilidade também é força.
  • Sol em Aquário - Sagitário

    Sagitário

    O céu está te chamando para cuidar mais do corpo, da rotina e da saúde mental. Sim, você ama liberdade, mas até a alma aventureira precisa de base sólida pra voar. Essa temporada favorece ajustes no cotidiano que podem parecer pequenos, mas têm grande impacto no seu bem-estar. Organize seu tempo, revise hábitos alimentares, cuide do sono. Também é uma ótima fase para organizar seu ambiente de trabalho ou buscar novas formas de produtividade com prazer.
  • Capricórnio

    Capricórnio

    A temporada de Touro é como música clássica nos seus ouvidos: estabilidade, foco, beleza e constância. O Sol ativa sua casa da criatividade, do romance e do prazer sim, você tem permissão cósmica pra se divertir! Esse é um ótimo momento para retomar hobbies, viver um romance mais tranquilo ou criar algo artístico. Deixe de lado o excesso de controle e se permita brincar, experimentar, ser leve. Nem tudo precisa ter retorno imediato. Às vezes, o prazer é o próprio retorno.
  • Sol em Aquário

    Aquário

    A vibe agora é de voltar pra casa literal e simbolicamente. O Sol em Touro ilumina sua base emocional, família e lar. Pode rolar um chamado para reestruturar sua vida doméstica, mudar de casa, redecorar o quarto ou até curar histórias do passado. Cuidar do seu cantinho vai trazer clareza para outras áreas da vida. Relações familiares podem pedir ajustes, mas também podem se fortalecer. Seja o lar que você gostaria de ter. Segurança emocional também é liberdade.
  • Peixes

    Peixes

    A temporada taurina é uma delícia pra você que vive entre mundos. O Sol em Touro traz o convite de aterrissar as ideias, organizar pensamentos e comunicar com mais clareza. Se você escreve, ensina, compartilha algo com o mundo, esse é um ótimo momento para fazer isso com mais consistência. Também é tempo de rever sua relação com irmãos, vizinhos ou pessoas próximas. Palavras bem escolhidas agora têm poder de cura inclusive as que você diz pra si mesmo.

Plante com intenção, colha com prazer

O Sol em Touro 2025 nos convida a viver o presente com mais presença. Depois de tanto remexer nas dores e nas dúvidas, chegou a hora de cuidar da terra, saborear a jornada e respeitar o ritmo natural da vida. Não é hora de correr é hora de crescer, com calma, com prazer e com consciência. Lembre-se: tudo o que é sólido começou com uma escolha simples e consistente. Plante agora o que deseja colher nos próximos meses. Você também pode gostar:

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