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Oferenda para Ogum: para que serve e como fazer o paliteiro de Ogum
Manifeste sua gratidão, seu agradecimento a Ogum, o guerreiro que está sempre em nossas batalhas vencendo as demandas. Aprenda a fazer uma oferenda a ele.
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17/04/2026 23:18
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O paliteiro de Ogum é uma das oferendas mais populares ao orixá, especialmente quando buscamos abrir caminhos e remover obstáculos. Esse ritual representa um pedido direto a Ogum o orixá guerreiro da Umbanda para que, com sua espada, coragem e força, vá à frente da nossa jornada, abrindo os caminhos e afastando todas as energias negativas. Ao oferecer o paliteiro, estamos pedindo permissão para avançar com mais proteção, clareza e firmeza.
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Ogum: o orixá da guerra e da conquistaOgum é um dos orixás mais reverenciados da Umbanda. Guerreiro incansável e símbolo de coragem, ele é associado à força, ao trabalho, à tecnologia e à superação de desafios. Dizem que, por onde passava, Ogum deixava prosperidade não por acaso, ele também é visto como o orixá que abre caminhos para o progresso e a vitória. Foi Ogum quem ensinou a humanidade a trabalhar com o ferro e o aço, forjando armas, ferramentas e até mesmo a faca cerimonial usada em rituais. Por esse motivo, ele também recebe oferendas em nome de outros orixás, especialmente em rituais de sacrifício simbólico e agradecimento.
Quem são os filhos de Ogum?Os filhos e filhas de Ogum carregam em si a energia de um guerreiro: são pessoas determinadas, resilientes e com um forte senso de missão. Estão sempre em movimento, perseguindo seus objetivos com foco e intensidade. São protetores natos, principalmente daqueles que não conseguem se defender sozinhos. Também valorizam a liberdade e, muitas vezes, têm uma personalidade inquieta, agitada e prática. Mas isso não significa que sejam briguentos ou agressivos. Pelo contrário: sua guerra é pela justiça, pelo bem-estar e pela superação de limites os seus e os dos outros.
A oferenda: como fazer o paliteiro de Ogum?Importante: Desde o início do preparo, mantenha seus pensamentos positivos e com foco nos seus pedidos para Ogum Além de ser uma ótima oferenda, o paliteiro de Ogum é extremamente fácil de fazer. Aqui está o que você vai precisar:
- 1 cará (ou 1 inhame, caso não encontre o cará);
- 1 pacote de palitos de mariô (pode usar também palitos de churrasco ou, ainda, palitos de dente);
- Mel de abelha e azeite de dendê para regar.
- Cozinhe o cará ou inhame com casca até ficar bem macio;
- Espere esfriar e, quando isso acontecer, tire a casca com bastante cuidado;
- Utilize um alguidar para colocar o cará dentro;
- Coloque os palitos espalhados em toda a superfície do cará;
- Regue com o mel de abelha e azeite de dendê.
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