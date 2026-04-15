Pedras Contra Inveja e Mau Olhado: 12 Escudos de Proteção
Pedras contra Inveja e Mau Olhado: As pedras e cristais são poderosos aliados no combate as más energias que nos cercam, conheça as pedras contra inveja e mau olhado e saiba como utiliza-las.
15/04/2026 23:18
As pedras contra inveja e mau olhado são grandes aliadas na proteção contra a negatividade que, muitas vezes, ronda nosso dia a dia. Quando estamos espiritualmente equilibrados e em sintonia com nossa energia, podemos contar com esses cristais para fortalecer nosso campo energético e manter a vibração elevada. Sentimentos como a inveja têm o poder de nos afetar profundamente. Disfarçada em elogios ou olhares silenciosos, ela pode nos enfraquecer, atrapalhar conquistas e semear o caos onde havia harmonia. Infelizmente, muitas pessoas carregam esse sentimento e, mesmo sem perceber, acabam direcionando más energias àqueles que brilham. É por isso que as pedras protetoras são tão valiosas: elas atuam como escudos, filtrando as vibrações densas e permitindo que apenas a positividade permaneça. Utilizadas em rituais, meditações ou no uso diário, essas pedras ajudam a afastar o mau olhado, limpar o ambiente e proteger tudo aquilo que construímos com dedicação e amor.Saiba mais:
12 poderosas pedras contra inveja e mau olhadoConheça algumas pedras contra inveja e mau olhado e seus efeitos:
Pedra AmetistaA ametista é conhecida como a pedra do amor e também da transmutação. Ela contribui no alívio ao estresse, combate ao medo e ajuda a ter um sono tranquilo quando colocada embaixo do travesseiro. A ametista transforma as baixas energias em altas. Ver Pedra Ametista na Loja Virtual
Pedra Quartzo VerdeEssa pedra possui o poder de purificar a mente e eliminar o medo e a indecisão. É uma pedra que evita as más energias, principalmente relacionadas a uma mente mais insegura e influenciável. Ver Quartzo Verde na Loja Virtual
Pedra JaspePossui o alarme visual, pois consegue identificar os riscos energéticos e muda de cor de acordo com o que estiver se passando. Ela age contra o mau olhado e a inveja, além de amplificar o magnetismo pessoal. Ver Pedra Jaspe na Loja Virtual
Pedras contra inveja e mau olhado - Pedra EnxofreÉ considerada uma espécie de purificador contra as pragas e pestes. Atualmente é utilizado para a proteção pessoal e de ambientes. Ver Pedra Quartzo com Enxofre na Loja Virtual
Pedra HematitaUma pedra de proteção contra o baixo astral e a negatividade. Essa pedra é utilizada por aquelas pessoas que se sentem tristes e que são sempre muito sensíveis, elas absorvem as energias sem se deixar influenciar pelos ambientes. Ver Pedra Hematita na Loja Virtual
Pedras contra inveja e mau olhado - Pedra MalaquitaUma ótima pedra para uso pessoal e também de ambientes. Ela possui a propriedade de absorver as más energias e toda a negatividade, além de ajudar a libertar emoções reprimidas. Também estimula a criatividade. Ver Pedra Malaquita na Loja Virtual
Pedra ObsidianaUma pedra para uso pessoal que atua positivamente no lado emocional, contribuindo na libertação de traumas. Protege contra as energias negativas e é uma pedra que incentiva a coragem. Ver Pedra Obsidiana na Loja Virtual
Pedra Olho TigreConsiderada uma pedra da luz, possui o poder de transmitir confiança e boas energias. É uma pedra de guerreiros que previne contra o mau olhado e a inveja. Ver Pedra Olho Tigre na Loja Virtual
Pedras contra inveja e mau olhado - Pedra GranadaEssa pedra poderosa contribui para a intuição e ajuda a esquecer os problemas antigos que ficam em nossa mente. Absorve as energias ruins de ambientes pesados. Ver Pedra Granada na Loja Virtual
Pedra do SolA pedra do sol clareia a mente e os pensamentos, ela da luz e força para combater doenças emocionais e nos protege contra a negatividade, contribuindo em nossos caminhos para sempre estarmos na jornada correta. Ver Pedra do Sol na Loja Virtual
Cristal de QuartzoÉ uma pedra muito poderosa que harmoniza a aura e limpa as condições da atmosfera, neutralizando toda a negatividade em qualquer dos níveis. Ver Cristal de Quartzo na Loja Virtual
Pedra Turmalina NegraPoderosa pedra no combate as más energias, negatividade, inveja e pensamentos ruins. Ver Pedra Turmalina Negra na Loja Virtual
