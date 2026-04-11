Banhos de Descarrego
Banho de Santo Expedito para se conectar com seu santo protetor
Banho de Santo Expedito: Aprenda como este ritual pode fortalecer sua devoção e conexão espiritual com Santo Expedito, trazendo conforto e proteção.
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11/04/2026 23:21
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Santo Expedito é o santo das causas justas, urgentes e impossíveis. Por isso, reúne inúmeros devotos que pedem o seu auxílio em desespero todos os dias. O poder de Santo Expedito é para todos, mas como as causas que chegam até ele são urgentes, ele precisa atender a quem tem maior necessidade e maior fé em sua atuação junto de Deus. Nesse artigo vamos mostrar como se conectar a esse Santo com o auxílio do Banho de Santo Expedito.
Como ser atendido por Santo Expedito?Tudo é baseado no poder da fé. Se você tem o hábito de orar já deve ter sentido o poder das suas palavras e a sensação de estar sendo ouvido. Infelizmente, não é sempre que temos essa sensação, pois tudo depende muito da nossa conexão com o Divino e com a justiça e urgência do nosso pedido. Se a sua causa é realmente urgente e justa, você pode fazer o uso de outras ferramentas para favorecer a chegada do seu pedido até o Santo. Conheça o poder do Banho de Santo Expedito e sinta a conexão com essa divindade.
O que é o Banho de Santo Expedito?O Banho de Santo Expedito é a união do poder mineral do sal grosso com as ervas específicas desse Santo dentro das religiões de matriz africanas. Santo Expedito é sincretizado com o orixá Logunedé e por isso as ervas presentes no Banho desse Santo são aquelas ofertadas ao Orixá, como Capim Limão, Espinheira Santa, e Manjericão.
Como o Banho de Santo Expedito atua?O banho de Santo Expedito favorece a conexão com o Divino. Ele deve ser realizado como ritual sagrado, em que se coloca toda a sua fé e intenção para entrar em contato com o santo e fazer o seu pedido. O banho nos coloca na vibração correta para sentir aquela sensação de estar sendo ouvido pelo plano espiritual, favorece a nossa espiritualidade e fortalece a nossa fé. Tudo isso, é claro, junto com o poder da oração.
Como fazer o banho?Veja o passo a passo:
O banho deve ser realizado preferencialmente na quinta-feira à noite.
Enquanto prepara o banho acalme o seu coração e a sua mente fazendo respirações profundas e elevando o seu pensamento aos céus.
Adicione os seguintes ingredientes a 5 litros d'água morna ou quente (em temperatura agradável ao toque):
- Um punhado sal grosso;
- Alguns ramos de Capim Limão;
- Algumas folhas de Manjericão;
- Um punhado de Espinheira Santa.
Tome o seu banho de higiene normal, sentindo toda a sujeira física indo para o ralo.
Depois, você deve despejar essa água com o poder de Santo Expedito sobre o seu corpo, do pescoço para baixo, não na cabeça. Por ser uma grande quantidade de água, provavelmente você terá que dividir em dois recipientes, mas não há problemas, o importante é sentir que as ervas estão atuando em sua defesa e proteção e conectando você ao santo das causas urgentes.
Não enxágue e, de preferência, deixe o seu corpo secar naturalmente. Caso não seja possível, seque-se suavemente com uma toalha limpa.
Vista roupas leves e de cores claras, de preferência brancas.
Para finalizar o ritual do banho, faça uma oração a Santo Expedito. Você pode fazer a oração a ele que mais gostar, vamos colocar uma abaixo como sugestão.
Oração Poderosa a Santo ExpeditoReze com muita fé:
Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes, Socorrei- me nesta Hora de Aflição e Desespero, intercedei por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que sois um Santo Guerreiro. Vós que sois o Santo dos Aflitos. Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós que sois o Santo das Causas Urgentes, Protegei-me, Ajudai-me, Dai-me Força, Coragem e Serenidade. Atendei ao meu pedido (pedir a graça desejada). Ajudai-me a superar estas Horas Difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, Protegei a Minha Família, atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a Paz e a Tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que tem fé. Santo Expedito, rogai por nós. Amém.Após essa oração, reze 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e faça o sinal da cruz. Saiba mais:
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