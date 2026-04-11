Banho de Santo Expedito para se conectar com seu santo protetor

Como ser atendido por Santo Expedito?

O que é o Banho de Santo Expedito?

Como o Banho de Santo Expedito atua?

Como fazer o banho?

O banho deve ser realizado preferencialmente na quinta-feira à noite.

Enquanto prepara o banho acalme o seu coração e a sua mente fazendo respirações profundas e elevando o seu pensamento aos céus.

Um punhado sal grosso;

Alguns ramos de Capim Limão;

Algumas folhas de Manjericão;

Um punhado de Espinheira Santa. Adicione os seguintes ingredientes a 5 litros d'água morna ou quente (em temperatura agradável ao toque):

Tome o seu banho de higiene normal, sentindo toda a sujeira física indo para o ralo.

Depois, você deve despejar essa água com o poder de Santo Expedito sobre o seu corpo, do pescoço para baixo, não na cabeça. Por ser uma grande quantidade de água, provavelmente você terá que dividir em dois recipientes, mas não há problemas, o importante é sentir que as ervas estão atuando em sua defesa e proteção e conectando você ao santo das causas urgentes.

Não enxágue e, de preferência, deixe o seu corpo secar naturalmente. Caso não seja possível, seque-se suavemente com uma toalha limpa.

Vista roupas leves e de cores claras, de preferência brancas.

Para finalizar o ritual do banho, faça uma oração a Santo Expedito. Você pode fazer a oração a ele que mais gostar, vamos colocar uma abaixo como sugestão.

Oração Poderosa a Santo Expedito

Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes, Socorrei- me nesta Hora de Aflição e Desespero, intercedei por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que sois um Santo Guerreiro. Vós que sois o Santo dos Aflitos. Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós que sois o Santo das Causas Urgentes, Protegei-me, Ajudai-me, Dai-me Força, Coragem e Serenidade. Atendei ao meu pedido (pedir a graça desejada). Ajudai-me a superar estas Horas Difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, Protegei a Minha Família, atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a Paz e a Tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que tem fé. Santo Expedito, rogai por nós. Amém.