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Banho de anil: limpeza energética para você e sua casa

Banho de Anil: O banho de anil é indicado para neutralizar energias. Além de atrair bons fluídos, afasta espíritos de baixa vibração e energias negativas. Saiba como fazer!

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Repórter
10/04/2026 23:31

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Herbs medicine,Natural remedy and mortar on vintage wooden desk background
Herbs medicine,Natural remedy and mortar on vintage wooden desk background crédito: Wemystic
O banho de anil é um dos rituais de limpeza mais conhecidos quando o assunto é neutralizar energias negativas e renovar a vibração espiritual. Com seu tom azul intenso, o anil é utilizado tanto em pessoas quanto em ambientes, funcionando como um poderoso aliado na remoção de influências espirituais densas e na proteção energética. A seguir, você aprende como aplicar corretamente o banho de anil na sua casa e também em si mesmo.

Banho de anil para ambientes

Ambientes acumulam energia. Quando a carga está pesada seja por conflitos, estresse ou visitas indesejadas o local fica opressivo, cansativo, e isso pode afetar o bem-estar de todos. O anil ajuda a neutralizar essas vibrações, promovendo limpeza energética e leveza. Mas antes de tudo, algumas precauções:
  • Pessoas com alergias, gestantes e idosos devem evitar o contato com anil ou consultar um médico antes de utilizá-lo.
  • Evite fazer o ritual em dias de muita agitação emocional. Escolha um momento calmo.
Passo a passo:
  • Proteja seu chakra do umbigo (plexo solar): três dias antes do ritual, tampe o umbigo com esparadrapo. Segundo tradições espirituais, esse é um centro por onde entidades de baixa vibração podem acessar sua energia.
  • Faça uma faxina física: antes da limpeza energética, limpe a casa fisicamente. Doe, recicle ou descarte objetos sem utilidade.
  • Prepare a mistura: em um balde, misture 2 litros de água com 1 colher de sopa de anil (diluído).
  • Limpeza energética: molhe um pano novo nessa mistura e passe em pisos, portas, janelas e batentes.
  • Finalize com oração e intenção: após a limpeza, acenda uma vela roxa, queima um incenso de sua preferência e leia um Salmo por dia durante 30 dias (ou faça uma prece de proteção). Mentalize a casa limpa e protegida por cerca de 20 minutos.
Desfaça a proteção do umbigo e tome um banho relaxante.

Para pessoas

O banho de anil também pode ser usado no corpo, especialmente para renovar as energias e afastar influências negativas nos relacionamentos. Ele ajuda a limpar a aura, dissolver energias pesadas e abrir espaço para conexões mais saudáveis e verdadeiras. Você vai precisar de:
  • 1 litro de água mineral
  • 1 colher de sopa de anil
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 21 gotas de essência de anis
Como fazer:
  1. Misture todos os ingredientes em um jarro ou balde.
  2. Tome seu banho normalmente.
  3. Ao final, despeje a mistura do pescoço para baixo, com calma e atenção. Visualize tudo de negativo indo embora com a água.
  4. Não enxágue. Apenas seque-se suavemente e, se possível, vista roupas claras.
Importante: Esse banho é forte. Use apenas uma vez a cada 90 dias, ou quando sentir real necessidade. Saiba mais:

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