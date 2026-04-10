Banhos de Descarrego
Banho de anil: limpeza energética para você e sua casa
Banho de Anil: O banho de anil é indicado para neutralizar energias. Além de atrair bons fluídos, afasta espíritos de baixa vibração e energias negativas. Saiba como fazer!
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10/04/2026 23:31
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O banho de anil é um dos rituais de limpeza mais conhecidos quando o assunto é neutralizar energias negativas e renovar a vibração espiritual. Com seu tom azul intenso, o anil é utilizado tanto em pessoas quanto em ambientes, funcionando como um poderoso aliado na remoção de influências espirituais densas e na proteção energética. A seguir, você aprende como aplicar corretamente o banho de anil na sua casa e também em si mesmo.
Banho de anil para ambientesAmbientes acumulam energia. Quando a carga está pesada seja por conflitos, estresse ou visitas indesejadas o local fica opressivo, cansativo, e isso pode afetar o bem-estar de todos. O anil ajuda a neutralizar essas vibrações, promovendo limpeza energética e leveza. Mas antes de tudo, algumas precauções:
- Pessoas com alergias, gestantes e idosos devem evitar o contato com anil ou consultar um médico antes de utilizá-lo.
- Evite fazer o ritual em dias de muita agitação emocional. Escolha um momento calmo.
- Proteja seu chakra do umbigo (plexo solar): três dias antes do ritual, tampe o umbigo com esparadrapo. Segundo tradições espirituais, esse é um centro por onde entidades de baixa vibração podem acessar sua energia.
- Faça uma faxina física: antes da limpeza energética, limpe a casa fisicamente. Doe, recicle ou descarte objetos sem utilidade.
- Prepare a mistura: em um balde, misture 2 litros de água com 1 colher de sopa de anil (diluído).
- Limpeza energética: molhe um pano novo nessa mistura e passe em pisos, portas, janelas e batentes.
- Finalize com oração e intenção: após a limpeza, acenda uma vela roxa, queima um incenso de sua preferência e leia um Salmo por dia durante 30 dias (ou faça uma prece de proteção). Mentalize a casa limpa e protegida por cerca de 20 minutos.
Para pessoasO banho de anil também pode ser usado no corpo, especialmente para renovar as energias e afastar influências negativas nos relacionamentos. Ele ajuda a limpar a aura, dissolver energias pesadas e abrir espaço para conexões mais saudáveis e verdadeiras. Você vai precisar de:
- 1 litro de água mineral
- 1 colher de sopa de anil
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 21 gotas de essência de anis
- Misture todos os ingredientes em um jarro ou balde.
- Tome seu banho normalmente.
- Ao final, despeje a mistura do pescoço para baixo, com calma e atenção. Visualize tudo de negativo indo embora com a água.
- Não enxágue. Apenas seque-se suavemente e, se possível, vista roupas claras.
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