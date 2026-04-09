Banhos de Descarrego
Banho de descarrego para se livrar de um encosto espiritual
Encosto: Um dos métodos para afastar encosto espiritual é através de banhos de descarrego. Conheça no artigo 2 banhos poderosos para afastá-los.
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09/04/2026 23:17
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Se você está sentindo calafrios, desânimo, cansaço constante, bocejos, o peso do mundo das costas, é preciso estar atento! Você pode estar sendo acompanhado por um encosto que quer sugar as suas energias vitais. Veja no artigo alguns banhos de descarrego eficazes para afastar os maus espíritos da sua vida. Conheça o Banho de descarrego para se livrar de um encosto espiritual!Saiba mais:
Banhos de descarrego para se livrar de encosto espiritualOs banhos de descarrego ajudam a restabelecer o seu fluxo energético e afastar toda a negatividade impregnada ao seu redor. Veja 2 sugestões, experimente-as e descubra qual será a mais eficaz no seu caso:
Banho de descarrego com sal grossoVocê vai precisar de:
- 1 pacote de sal grosso;
- 1 recipiente grande, cerca de 10 litros, de água morna;
- 1 vela branca;
- 3 incensos;
- 1 toalha (de preferência branca).
Como se livrar de um encosto Banho de descarrego com pipocasAs pipocas têm o poder místico de funcionar como uma esponja, ela absorve toda a negatividade para si, sendo ideal para livrar de encostos e tirar energia negativa de ambientes. Você vai precisar de:
- 1 travessa cheia de pipocas;
- 1 vela branca;
- 3 incensos.
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