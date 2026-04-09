Banho de descarrego para se livrar de um encosto espiritual

Banho de descarrego com sal grosso

1 pacote de sal grosso;

1 recipiente grande, cerca de 10 litros, de água morna;

1 vela branca;

3 incensos;

1 toalha (de preferência branca).

Tome o seu banho normalmente, como costuma fazer. Acenda a vela branca no banheiro. Acenda os 3 incensos, e deixe que a fumaça deles passe por todo o seu corpo, mentalizando que a fumaça está queimando todo o mal que possa estar impregnado em sua aura. Em seguida, despeje o pacote de sal grosso no recipiente com água, mas deixe ainda dois punhadinhos no pacote, você vai precisar dele. Dissolva o sal grosso na água, e mexa no sentido horário com as mãos até dissolver. Despeje o conteúdo da água (pode ser aos poucos) do pescoço para baixo. Não jogue a água salgada sobre a sua cabeça, pois, quando em contato com seus chakras coronário e frontal, essa limpeza poderá enfraquecer o seu campo áurico, tornando-o ainda mais suscetível aos ataques energéticos de serem de baixas vibrações. Depois, pegue outro punhado de sal grosso, e coloque sobre a sua nuca, pressionando também por 1 minuto. Esse é um local onde os ataques costumam chegar com maior frequência e intensidade. Enxugue-se com a toalha branca, evitando esfregar, seque suavemente. Apague a vela, mas deixe os incensos queimarem até o fim. Depois de uma hora, pode tomar um banho só com água para retirar o excesso de sal. Se achar necessário, pode repetir esse ritual dentro de 15 dias, não menos que isso.