Horóscopo
A sorte dos signos: elementos para te ajudar a ter mais sorte em abril
Signos: A sorte não está ao seu lado este mês? Você pode ter mais sorte com algumas dicas! Veja aqui quais são e use e abuse para dar sorte este mês.
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08/04/2026 23:19
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Nem sempre temos sorte em tudo, mas a gente faz tudo que pode para potencializá-la. Para este mês de abril, alguns elementos serão importantes para que você consiga obter a sorte no que deseja. Veja agora os melhores elementos para a sorte dos signos no mês de abril.
Saiba mais:
Sorte dos signos: como aproveitar durante o mês de abril?Elementos, cores, aromas ou até mesmo pessoas de outro signo... a sorte dos signos está lançada para o mês de abril. E aí, qual é a sua?
O amor está no ar para Áries e Touro!Neste mês, Vênus vai trazer um astral mais romântico para Touro. Se quem você deseja é desse signo, aproveite! As cores verde e preto vão ajudar você, além de elementos de fragrâncias cítricas. Outros signos também estarão ao seu lado, como Escorpião, e terá mais alegrias com Libra. Por isso, fique bem perto.
Amizade em alta com TouroA sua amizade com Câncer vai ser quase inseparável, a proximidade será incrível. Se quiser compromisso, procure por alguém de Escorpião usando rosa e um verde-escuro e uma tom aromático amadeirado. Virgem pode acabar desestabilizando muito você, fique de olho.
Sorte dos signos: olhos abertos para Áries e GêmeosAproveite as conquistas com Leão e não deixe de aprender o caminho das pedras também. Sagitário e você ficarão super confortáveis. Vista rosa e amarelo se aproveitando de perfumes florais mais suaves - lavanda é uma boa pedida. Preste atenção em Áries, que pode mexer bastante com você.
Sexo incrível para CâncerSeu objetivo é conseguir um amor? Então abra o olho para os escorpianos na sua vida, pode ser que dê certo aí! Mas não deixe Libra de lado este mês, que a atração sexual vai ser forte. Aposte no branco e creme e um cheiro mais suave de frutas. Touro pode jogar todo o seu charme em cima de você.
Muitas vitórias e trabalho para LeãoVocê terá um mês de vitórias com seu companheiro leonino. Aproveite os trabalhos criativos junto de Capricórnio que vai dar liga. O coração vai bater mais forte por Áries, então aposte no roxo ou dourado se quiser conquistar o coração de alguém. As fragrâncias mais florais podem ajudar também.
Mais sorte no amor e no trabalho para VirgemAs cores mais básicas pra você, virginiano: branco e cinza vão ser top este mês. Se quiser uma novidade, passe bastante tempo com outro virginiano. E se estiver procurando um amor, Touro vai estar super na sua. Para sorte no trabalho, Câncer vai estar lá do seu lado.
A estrada para o sucesso de LibraLeão vai te ajudar a alcançar o sucesso em abril. Se aproveite de cores mais escuras; o preto e azul-marinho vão estar a seu favor. Uma colônia também fará bem, conquiste Câncer com ela vai dar liga essa química. Se seu amor for de Áries, ele vai te dar mais vontade de se amarrar bem juntinho.
Verde da sorte para EscorpiãoVênus vai estar bem afinado com Touro; mas aproveite ao máximo o sexo com Libra, vai ser uma experiência incrível! O capricorniano vai ficar mais atraente pra você. O verde-claro vai te favorecer, rosa também. Os aromas florais mais fortes estarão ao seu lado também, use e abuse para seduzir.
Amor em Gêmeos, sexo em Capricórnio para SagitárioO amor com Gêmeos pode dar certo. Se estiver procurando uma experiência sexual maravilhosa, Capricórnio pode estar lá pra você. O lilás e azul-claro vão te ajudar, junto com as fragrâncias florais intensas. A sua sintonia com Áries vai estar muito afinada em todos os aspectos.
Sorte dos signos: use seu charme, Capricórnio!O seu charme pode chamar atenção do taurino, use isso a seu favor! Os leoninos também vão ficar de olho em você com mais interesse. Precisa tratar de finanças? Vá com alguém de Peixes, pois o dinheiro vai estar afinado com este signo. Abuse das fragrâncias com aromas leves de frutas em conjunto com o lilás e preto.
Ombro amigo em Câncer para o aquarianoVocê vai ficar no pique com Áries e em Câncer você vai encontrar um amigo de verdade. Os perfumes florais mais refrescantes vão estar a seu favor, combine isso com um marrom e rosa nas suas roupas. Um amor com Libra pode ficar ainda mais forte e sério este mês.
O caminho do dinheiro e vermelho sedução para PeixesFique de olho em Capricórnio se estiver procurando dinheiro, ele pode te mostrar o caminho. O tesão vai estar em alta com Escorpião, aproveite o bege e vermelho na sedução. As frutas no perfume vão te ajudar também. A proximidade com Touro vai estar grande, use isso a seu favor e reconecte com antigos amigos.
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