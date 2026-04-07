Terapia com Cristais
Cristais:
7 cristais que trazem benefícios à sua saúde
Cristais:
Você sabia que os cristais podem ser um aliado para tratar diversas doenças? Conheça os poderes de 7 cristais para a sua saúde.
Carregando...
07/04/2026 23:13
compartilheSIGA
A cristaloterapia traz diversos benefícios ao nosso corpo físico e espiritual. Algumas doenças são causadas por desordens que acontecem no equilíbrio do nosso organismo, e os cristais são excelentes para reestabelecer essa harmonia. Veja os poderes de 7 cristais para a sua saúde.
Veja quais as propriedades dos cristais para trazer alívio e cura para a sua saúde física e também mental.
Os poderes dos cristais para a saúde
Veja quais as propriedades dos cristais para trazer alívio e cura para a sua saúde física e também mental.
-
Cristais para a saúde: Ametista
Essa pedra de coloração roxa intensa é poderosa para acalmar a mente e diluir o estresse. Para quem tem dificuldade de concentração, a Ametista é ideal para focar e concentrar no trabalho e estudos. Ver Pedra Ametista na Loja Virtual
-
Esmeralda
Essa pedra verde tão linda e cobiçada é mais do que uma pedra preciosa, ela é auxiliar em tratamentos respiratórios e consegue inibir a timidez e inveja. Ver Pedra Esmeralda na Loja Virtual
-
Hematita
Essa pedra prateada é conhecida pelo seu poder de fortalecer o nosso coração, tanto fisicamente quanto emocionalmente, ela dá coragem e resistência. Foi muito utilizada pelos nossos antepassados para estancar hemorragias e é por isso que tem este nome: hematita vem de hemos = sangue. Quando em pó, essa pedra adquire uma coloração avermelhada semelhante ao sangue. Ver Pedra Hematita na Loja Virtual
-
Cristais para a saúde: Ônix
Essa pedra é utilizada para favorecer a circulação sanguínea, fortalece unhas e cabelos, melhora a audição e também favorece a concentração. Ver Pedra Ônix na Loja Virtual
-
Rubi
Essa bela pedra vermelha é muito utilizada na confecção de joias e os seus poderes medicinais são poderosos: ela ajuda a oxigenar o sangue, evitando muitos problemas cardíacos e de circulação.
-
Cristais para a saúde: Topázio
Essa é uma pedra que inspira a tranquilidade e a serenidade, portanto é um santo remédio para o estresse. Alivia o nervosismo, a insônia, a ansiedade e também os problemas no fígado. Ver Pedra Topázio na Loja Virtual
-
Turquesa
Essa bela pedra azul é poderosa para resolver problemas emocionais, evitando distúrbios mais graves e ajudando a ter clareza para encará-los e resolvê-los.
- Cristais: Veja como podem atuar nos seus chakras.
- 5 cristais poderosos para ter sempre por perto.
- Energizando ambientes com o auxílio de cristais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO