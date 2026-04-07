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Terapia com Cristais

7 cristais que trazem benefícios à sua saúde

Cristais:
Voc&#234; sabia que os cristais podem ser um aliado para tratar diversas doen&#231;as? Conhe&#231;a os poderes de 7 cristais para a sua sa&#250;de.

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Repórter
07/04/2026 23:13

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7 cristais que trazem benefícios à sua saúde
7 cristais que trazem benefícios à sua saúde crédito: Wemystic
A cristaloterapia traz diversos benefícios ao nosso corpo físico e espiritual. Algumas doenças são causadas por desordens que acontecem no equilíbrio do nosso organismo, e os cristais são excelentes para reestabelecer essa harmonia. Veja os poderes de 7 cristais para a sua saúde.

Os poderes dos cristais para a saúde

Veja quais as propriedades dos cristais para trazer alívio e cura para a sua saúde física e também mental.
  • 1- Ametista

    Cristais para a saúde: Ametista

    Essa pedra de coloração roxa intensa é poderosa para acalmar a mente e diluir o estresse. Para quem tem dificuldade de concentração, a Ametista é ideal para focar e concentrar no trabalho e estudos. Ver Pedra Ametista na Loja Virtual
  • Cristais para a Saúde 2- Esmeralda

    Esmeralda

    Essa pedra verde tão linda e cobiçada é mais do que uma pedra preciosa, ela é auxiliar em tratamentos respiratórios e consegue inibir a timidez e inveja. Ver Pedra Esmeralda na Loja Virtual
  • Cristais para a Saúde 3- Hematita

    Hematita

    Essa pedra prateada é conhecida pelo seu poder de fortalecer o nosso coração, tanto fisicamente quanto emocionalmente, ela dá coragem e resistência. Foi muito utilizada pelos nossos antepassados para estancar hemorragias e é por isso que tem este nome: hematita vem de hemos = sangue. Quando em pó, essa pedra adquire uma coloração avermelhada semelhante ao sangue. Ver Pedra Hematita na Loja Virtual
  • 4- Ônix

    Cristais para a saúde: Ônix

    Essa pedra é utilizada para favorecer a circulação sanguínea, fortalece unhas e cabelos, melhora a audição e também favorece a concentração. Ver Pedra Ônix na Loja Virtual

  • Rubi

    Essa bela pedra vermelha é muito utilizada na confecção de joias e os seus poderes medicinais são poderosos: ela ajuda a oxigenar o sangue, evitando muitos problemas cardíacos e de circulação.  
  • 6- Topázio

    Cristais para a saúde: Topázio

    Essa é uma pedra que inspira a tranquilidade e a serenidade, portanto é um santo remédio para o estresse. Alivia o nervosismo, a insônia, a ansiedade e também os problemas no fígado. Ver Pedra Topázio na Loja Virtual
 
  • Cristais para a Saúde 7- Turquesa

    Turquesa

    Essa bela pedra azul é poderosa para resolver problemas emocionais, evitando distúrbios mais graves e ajudando a ter clareza para encará-los e resolvê-los.
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