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Quartzo Verde: Descubra como Usar a Pedra da Saúde
Você conhece o poder do quartzo verde? Ele também é chamado de Aventurina, pedra da saúde ou pedra da cura. Saiba mais sobre o quartzo verde.
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06/04/2026 23:13
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Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu diaVocê conhece o poder do quartzo verde? Ele também é chamado de Aventurina, pedra da saúde ou pedra da cura. Conheça mais sobre esse cristal e saiba como aproveitar de todo o seu potencial.
Precisa curar o coração e renovar as energias?
O Quartzo Verde promove cura emocional, equilíbrio e bem-estar. Uma pedra poderosa para atrair saúde e renovar sua energia todos os dias.
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Quartzo Verde os efeitos da pedra da curaO quartzo verde, ou Aventurina, é considerado a pedra da cura pelas propriedades calmantes e desintoxicantes de sua cor. Ele é capaz de acalmar o corpo, mente e coração, aumentando nossa paciência, favorecendo o equilíbrio emocional, sensação de bem-estar e também o sono. Esse poderoso cristal tem o poder de alinhar as nossas emoções mais profundas com o corpo e intelecto, promovendo uma existência equilibrada. Sua cor verde escura e viva está também associada à coragem e ao otimismo. O quartzo verde é valorizado na litoterapia por suas propriedades curativas, relacionadas ao equilíbrio emocional e à renovação física. Cientificamente, o quartzo é composto principalmente de dióxido de silício, uma substância conhecida por sua estabilidade e ampla presença na crosta terrestre. Pesquisas sugerem que a interação do campo vibratório das pedras com o campo energético humano pode influenciar positivamente o bem-estar físico e emocional, embora essas propriedades permaneçam amplamente exploradas no contexto de estudos holísticos e alternativos. Na loja online escrevemos um texto mais completo sobre os significados da pedra Quartzo Verde.
Por que ele é chamado de Pedra da Saúde?Intimamente ligada à natureza e ao equilíbrio, o quartzo verde está sempre relacionado à energia da cura. Desde a antiguidade, acredita-se que esse cristal tem a capacidade de dissolver pensamentos doentios, sentimentos negativos e os problemas físicos de saúde com eles relacionados. Nas terapias com cristais, esta pedra tem função importante ao estimular a cura das células enfermas, tornado mais rápida a cura de qualquer doença que acometa também o corpo físico. O equilíbrio emocional também é notável com essa pedra, que dá coragem, força e disposição. Ao equilibrar a aura, esta pedra estimula que o nosso corpo estimule também a nossa saúde, auxiliando no combate a doenças. A cura é interna, por isso ele está relacionado ao nosso quarto chakra, o chakra cardíaco, o centro das nossas energias emocionais.
Como utilizarExistem várias maneiras diferentes de aproveitar os benefícios e energias desse cristal.
- Meditação: essa pedra pode ser colocada no chakra cardíaco para acalmar o coração, aliviar o estresse, a ansiedade, as tensões, trazendo paz mental e espiritual.
- Para aproveitar os efeitos físicos de desintoxicação desta pedra, deve-se posicioná-la sobre o plexo solar, para absorver as energias pesadas e negativas que absorvemos e causam doença e mal-estar físico.
- Banho de imersão: o banho de imersão com o quartzo verde atrai sensação de bem-estar físico e mental, atraindo também energia de prosperidade e riqueza.
- Para cura, utilize o quartzo verde em acessórios (pulseiras, colares, chaveiros etc). Quando utilizado junto a um quartzo rosa atrai sentimento de amor e empatia.
- Para equilíbrio emocional, indica-se ter essa pedra dentro do banheiro. Pode parecer uma indicação estranha, mas o banheiro é o local do alívio, e por isso o quartzo verde ajuda a trazer alívio sentimental. Mas lembre-se de limpá-lo e energizá-lo com frequência.
Acessórios com Quartzo VerdeQuando surgir a necessidade de fortalecer os aspectos da saúde física, mental ou espiritual, um acessório com Quartzo Verde pode ser um grande aliado. Essa pedra é conhecida por sua ligação com a energia de renovação e equilíbrio. Quando utilizada próxima ao chakra cardíaco, ajuda a harmonizar emoções e a estimular sentimentos de amor, calma e bem-estar. Veja algumas ideias de acessórios com Quartzo Verde:
- Pingentes e colares: usados próximos ao coração, potencializam a conexão com o chakra cardíaco. Em formatos como coração, simbolizam amor e autocuidado, enquanto modelos ovais ou naturais são discretos e ideais para o uso diário, trazendo equilíbrio emocional ao longo da rotina.
- Pulseiras: perfeitas para acompanhar o dia a dia, mantêm a energia do Quartzo Verde em contato constante com o corpo. Além de elegantes, ajudam a lembrar da importância de cultivar tranquilidade, renovação e harmonia nas pequenas ações do cotidiano.
- Brincos: combinam beleza e significado, permitindo que a energia da pedra esteja presente de forma sutil. São ótimos para quem busca incorporar a vibração de cura do Quartzo Verde ao visual, mantendo uma sensação de leveza e equilíbrio.