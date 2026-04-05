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Símbolos da Páscoa: desvende os símbolos deste período
Símbolos da Páscoa: Um dos feriados mais importantes de nosso ano, a Páscoa possui uma simbologia muito enriquecida. Venha conhecê-la.
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05/04/2026 23:23
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A Páscoa possui diversos significados. Para os judeus, ela representa a libertação da escravidão no Egito; para os cristãos, é o momento da ressurreição de Cristo; já nas antigas tradições europeias, marca a chegada da primavera e o renascimento da natureza. Independentemente de seu significado, a Páscoa sempre esteve presente na vida do Ocidente. Conheça o significado dos símbolos da Páscoa e a importância que eles têm para esse dia em que se celebra a ressurreição de Cristo.
Símbolos da Páscoa: conheça alguns delesIndependentemente da crença ou origem, a Páscoa sempre simbolizou uma passagem importante. Em latim, "pascae", e em grego, "paska", significam justamente isso: travessia, passagem, renascimento. Mas afinal, o que significam os símbolos pascais tão presentes nessa data? Vamos descobrir juntos:
CoelhoConhecido por sua impressionante capacidade reprodutiva, o coelho tornou-se símbolo da fertilidade. Ao longo dos séculos, passou a representar também a renovação da vida um paralelo direto com o nascimento e a ressurreição de Cristo. Por isso, esse simpático animalzinho é um dos emblemas mais populares da Páscoa.
Ovos de PáscoaComo, desde a Antiguidade, a Páscoa mantinha laços fortes com o nascimento, muitos ovos eram usados para representar este período. Assim, muitos povos pintavam cascas de ovos de avestruz e galinhas para mostrar a beleza, as cores e a magia da renovação. Hoje em dia, juntamos os ovos com o coelho e fazemos ovos de chocolate que, supostamente, foram botados por coelhos.
O PeixeComo símbolo do Cristianismo, o peixe também significa o maior mandamento de Jesus Cristo que se refere à salvação de almas na Terra. Do grego Ichthys, as palavras letras revelam a frase: Iesous Christos Theou Yios Soter, significando Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador.
O CordeiroSegundo a Bíblia, os povos judeus sacrificavam cordeiros puros e de lã branca durante a Páscoa, a fim de que o nome de Jesus fosse glorificado. Mesmo antes de seu sacrifício aqui na Terra. Assim, como referência direta a Cristo, o Cordeiro também passou a ser venerado como símbolo de Páscoa, símbolo de ressurreição.
Símbolos da Páscoa: o Pão e VinhoDurante a Última Ceia, Jesus compartilhou o pão e o vinho com seus discípulos, dizendo: Este é o meu corpo... este é o meu sangue. Esses dois alimentos se tornaram símbolos profundos de amor, entrega e memória representando a união entre o divino e o humano, e o anúncio da ressurreição que estava por vir.
Símbolos da Páscoa: Círio PascalO círio pascal é uma vela especial, acesa durante a celebração da Vigília Pascal. Ele representa a luz de Cristo ressuscitado, que vence as trevas da morte e traz a esperança de um novo começo. É um dos símbolos mais marcantes da liturgia pascal.
VestesAs cores das vestes utilizadas nas igrejas também contam uma história:
- Roxa: usada desde a Quarta-feira de Cinzas até o Sábado Santo, representa penitência e preparação.
- Vermelha: usada no Domingo de Ramos, lembra o martírio de Cristo.
- Branca ou Dourada: usadas no Domingo de Páscoa, simbolizam alegria, luz e vitória a glória da ressurreição.
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