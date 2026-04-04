Seis simpatias para fazer na Páscoa e encher a sua casa de Luz

Simpatias para fazer na Páscoa para resolver problemas de saúde

Essa simpatia deve ser realizada na sexta-feira santa e você vai precisar de 1 bacalhau. Deixe o bacalhau de molho antes e, na sexta-feira, pegue um pouco da água que foi usada para dessalgar o bacalhau e coloque em uma bacia ou recipiente semelhante. Em um papel branco, escreva a cura que deseja receber e, no verso, escreva 1 pai nosso. Coloque o papel na bacia com a água salgada e deixe até o domingo de Páscoa. Nesse período, uma vez por dia reze um pai nosso próximo da bacia, para potencializar as energias. Ainda na noite de domingo, despeje a água com o papel onde preferir e pronto. Seus pedidos foram enviados com a força da ressurreição de Cristo.