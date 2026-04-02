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Abril: mês de Ogum! Faça oferendas, ore e comemore o dia do Orixá

Ogunhê! Abril é mês de Ogum, no sincretismo São Jorge. Aprenda a saudar e agradecer este guerreiro que nos acompanha em nossas batalhas diárias.

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02/04/2026 23:16

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Abril: mês de Ogum! Faça oferendas, ore e comemore o dia do Orixá
Abril: mês de Ogum! Faça oferendas, ore e comemore o dia do Orixá crédito: Wemystic
Abril é o mês do orixá Ogum e, no dia 23, comemora-se o dia dele. O Orixá guerreiro está sempre próximo de nós trazendo suas ferramentas e armas para nos fortalecer e abrindo o caminho para as coisas boas. É um dos Orixás mais respeitados e sua história é extremamente rica e interessante.

Ogum, Orixá da guerra

Caracterizado como Orixá da guerra, Ogum é um grande guerreiro, além de ser extremamente respeitado por abrir caminhos, sempre à frente de todos os outros orixás para este fim. Como guerreiro, ele conquistava inúmeros reinos e trazia proteção e abundância para o seu próprio povo. Como a grande figura de poder e comandante supremo, Ogum não julgava e, portanto, apenas executa a lei e a ordem. Ogum também é sincretizado a São Jorge que, assim como ele, é a representação de um guerreiro destemido que não abandona suas batalhas e está sempre na linha de frente, oferecendo proteção.

Oferenda ao Orixá: o Paliteiro de Ogum

No nosso dia a dia estamos constantemente travando batalhas. Sejam aquelas mais simples no trabalho, até mais difíceis como doenças e outras dificuldades. Ogum está sempre lá para nos proteger enquanto seus filhos. Por isso também é super importante que nós façamos oferendas e constantemente oremos por sua proteção.

Para fazer esta oferenda você vai precisar de:

  • 1 Cará Grande;
  • 1 Pacote de palitos de mariô (podendo ser substituído por 1 pacote de palitos de dente caso não encontre os de mariô);
  • Mel de abelha;
  • Azeite de dendê.

Como fazer o paliteiro de Ogum?

  • Inicie a montagem da oferenda mantendo sempre o pensamento positivo e com os seus pedidos em mente. Cozinhe o Cará com casca e tudo. Assim que ele estiver bem cozido, retire da panela e espere esfriar.
  • Uma vez que ele tenha esfriado, tire a casca com bastante cuidado, sem danificar o Cará e coloque-o em um alguidar (recipiente de barro). Espete todo o pacote de palitos no Cará, espalhando por todo o Cará. Regue tudo com o dendê e o mel de abelha.
  • Se possível, mantenha a oferenda na sua casa por sete dias em algum lugar, acendendo uma vela azul de sete dias para Ogum. Passado este tempo, você pode pegar a oferenda e deixar, de preferência, próximo à linha de trem ou embaixo de uma árvore que tem muitas folhas e uma copa bonita.
  • Se não puder deixar em casa, leve diretamente para próximo de uma linha de trem ou embaixo da árvore com bastante folhas, acendendo uma vela azul ao lado da oferenda e fazendo os seus pedidos.
Com esta oferenda, Ogum estará lá para proteger você. Você pode aproveitar também e fazer orações para o Orixá da guerra e manter-se sempre próximo dele.
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