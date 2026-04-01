Espiritismo
As frases célebres de Chico Xavier e seus ensinamentos
Os ensinamentos de Chico Xavier vão ser sempre um presente para nossa sociedade. Conheça esses ensinamentos preciosos e se inspire através de suas frases.
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01/04/2026 23:20
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Francisco Cândido Xavier não é apenas uma figura de liderança religiosa, mas uma fonte de inspiração para muitos brasileiros. Chico Xavier, como ficou conhecido, continua a inspirar muitos dos que entram em contato com sua obra, mesmo após seu falecimento. O acervo de mensagens e ensinamentos deixados por ele é extremamente vasto e repleto de palavras de alento, amor e compaixão com o próximo. Conheça algumas frases de Chico Xavier.
As célebres frases de Chico XavierMesmo sem acompanhar de perto a vida e obra de Chico Xavier, suas frases e ensinamentos são atuais, não importa quanto tempo passe. Com mensagens de serenidade e virtudes para atingir a plenitude de um estado de espírito evoluído, Chico deixou seu legado para os que buscam a compreensão, a paz e a humanidade.
Aprender a lidar com a Morte
"Que mundo vamos habitar quando desencarnarmos? Um mundo de acordo com o que somos por dentro. Para provar nosso amor a Deus, temos que amar o próximo. Começa aí."Chico Xavier como médium e líder espiritual não podia deixar de nos passar ensinamentos sobre como lidar com a morte, a única certeza que temos na vida. Sempre tentou transmitir em suas palavras que a vida em que nos encontramos na Terra não é nosso estado natural, mas apenas uma passagem; nosso estado verdadeiro não é o material, mas sim o espiritual.
A Caridade é Fundamental
"A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução."Como um dos grandes filantropos de nossa história, o amor ao próximo sempre foi um dos seus mais altos ensinamentos. Para Francisco, a caridade era a mais forte representação da evolução espiritual e deixou esse como seu maior e mais presente ensinamento.
A Importância do Amor
"Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que amássemos uns aos outros."O espiritismo de Chico Xavier sempre esteve ligado ao cristianismo, sendo que o espiritismo não deixa de ser uma vertente dos ensinamentos cristãos. E, da mesma forma, Chico afirmava que o amor é a melhor e maior forma de conexão entre as pessoas, desde que este seja um amor altruísta e que não espera nada em troca recebe como retorno um carinho de igual valor.
Frases de Chico Xavier - Paz Como Consequência
"Se pudermos dividir um pouco do pouco que temos, vamos diminuir a vocação para o assalto, o latrocínio... Com condescendência, diminuiremos a percentagem da violência, que está lavrando no mundo pela dureza dos nossos corações."Nas palavras de Chico Xavier, a paz deve ser alcançada pela própria pureza de nossos corações e da compaixão alimentada dentro dele. Ter uma vida de paz é ter uma vida de atitudes dignas e de evolução espiritual.
A Importância do Perdão
"O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar sua vida."Francisco Cândido Xavier transmitia o perdão como uma das mais importantes virtudes que deveríamos possuir. Para ele, todos somos sujeitos a erros e o rancor é como uma corrente que nos prende à mágoa e não nos permite evoluir. Leia também:
- Oração Poderosa pelo Perdão
- Quando parece que não há saída, mas a saída está dentro de você
- "Estamos vestindo um corpo-humano" - Chico Xavier
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