As frases célebres de Chico Xavier e seus ensinamentos

Francisco Cândido Xavier não é apenas uma figura de liderança religiosa, mas uma fonte de inspiração para muitos brasileiros. Chico Xavier, como ficou conhecido, continua a inspirar muitos dos que entram em contato com sua obra, mesmo após seu falecimento. O acervo de mensagens e ensinamentos deixados por ele é extremamente vasto e repleto de palavras de alento, amor e compaixão com o próximo. Conheça algumas frases de Chico Xavier.

As célebres frases de Chico Xavier

Aprender a lidar com a Morte

"Que mundo vamos habitar quando desencarnarmos? Um mundo de acordo com o que somos por dentro. Para provar nosso amor a Deus, temos que amar o próximo. Começa aí."

A Caridade é Fundamental

"A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução."

A Importância do Amor

"Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que amássemos uns aos outros."

Frases de Chico Xavier - Paz Como Consequência

"Se pudermos dividir um pouco do pouco que temos, vamos diminuir a vocação para o assalto, o latrocínio... Com condescendência, diminuiremos a percentagem da violência, que está lavrando no mundo pela dureza dos nossos corações."

A Importância do Perdão

"O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar sua vida."