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Previsões do Tarot para Abril de 2026: A Imperatriz
Curioso para saber como será esse próximo mês? Descubra aqui a leitura de tarô de Abril para cada signo.
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31/03/2026 23:18
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Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu diaO Tarot do Mês de Abril de 2026 chega sob a energia d'A Imperatriz uma carta que fala de fertilidade no sentido mais amplo: abundância, criatividade, prazeres simples e, acima de tudo, uma verdade essencial: cuidar do que realmente importa para você. Abril ilumina o corpo, o impulso criativo, o amor, a beleza, o mundo material e a sua capacidade de nutrir um projeto até que ele finalmente tome forma.
A energia do mês: A Imperatriz
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Neste artigo:
Tarot do Mês de Abril de 2026 O que A Imperatriz representa?No universo do tarot, A Imperatriz está conectada à terra, ao corpo e à natureza. Ela personifica a fertilidade no sentido mais amplo: uma ideia que amadurece, um relacionamento que floresce, uma confiança que se consolida, uma criatividade que encontra sua forma. Dito isso, ela também pode sinalizar excesso dar demais, proteger demais, carregar demais até o esgotamento tomar conta. Representada como uma mulher sentada em um trono no coração da natureza, essa carta simboliza:
- A coroa / as estrelas: poder criativo e inteligência intuitiva. Você sabe o que está cultivando, mesmo que ainda não seja "visível" para os outros.
- O campo de trigo: a colheita que vem com a constância. Fala de paciência, persistência e resultados concretos.
- A almofada ou o manto ornamentado (muitas vezes decorado com romãs ou motivos naturais): sensualidade, prazer e a sua relação com o corpo e o desejo.
- O símbolo de Vênus: atração em vez de controle. Quando você está em equilíbrio, as oportunidades certas chegam até você naturalmente.
- A água / a natureza ao redor: emoções em fluxo, criatividade nutrida, vida se regenerando.
Orientação Geral do Tarot do Mês de Abril de 2026Abril é um mês excelente para colher o que foi plantado antes. A Imperatriz chega para te desacelerar o suficiente para que você faça as coisas com qualidade e não só por obrigação. Você não precisa andar mais rápido: você precisa estar mais presente ao que está construindo.
- "O que eu quero fazer crescer e o que isso precisa de mim?"
- "Estou me permitindo receber ajuda, amor, apoio, prazer?"