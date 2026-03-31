Assine
overlay
Início Horóscopo
Tarot

Previsões do Tarot para Abril de 2026: A Imperatriz

Curioso para saber como será esse próximo mês? Descubra aqui a leitura de tarô de Abril para cada signo.

Publicidade
Carregando...
W
WeMystic - WeMystic
W
WeMystic - WeMystic
Repórter
31/03/2026 23:18

compartilhe

SIGA
×
Previsões do Tarot para Abril de 2026: A Imperatriz
Previsões do Tarot para Abril de 2026: A Imperatriz crédito: Wemystic

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Tarot do Mês de Abril de 2026 chega sob a energia d'A Imperatriz uma carta que fala de fertilidade no sentido mais amplo: abundância, criatividade, prazeres simples e, acima de tudo, uma verdade essencial: cuidar do que realmente importa para você. Abril ilumina o corpo, o impulso criativo, o amor, a beleza, o mundo material e a sua capacidade de nutrir um projeto até que ele finalmente tome forma.

A energia do mês: A Imperatriz

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover
Tarot Previsões Abril 2026

Neste artigo:

Tarot do Mês de Abril de 2026 O que A Imperatriz representa?

No universo do tarot, A Imperatriz está conectada à terra, ao corpo e à natureza. Ela personifica a fertilidade no sentido mais amplo: uma ideia que amadurece, um relacionamento que floresce, uma confiança que se consolida, uma criatividade que encontra sua forma. Dito isso, ela também pode sinalizar excesso dar demais, proteger demais, carregar demais até o esgotamento tomar conta. Representada como uma mulher sentada em um trono no coração da natureza, essa carta simboliza:
  • A coroa / as estrelas: poder criativo e inteligência intuitiva. Você sabe o que está cultivando, mesmo que ainda não seja "visível" para os outros.
  • O campo de trigo: a colheita que vem com a constância. Fala de paciência, persistência e resultados concretos.
  • A almofada ou o manto ornamentado (muitas vezes decorado com romãs ou motivos naturais): sensualidade, prazer e a sua relação com o corpo e o desejo.
  • O símbolo de Vênus: atração em vez de controle. Quando você está em equilíbrio, as oportunidades certas chegam até você naturalmente.
  • A água / a natureza ao redor: emoções em fluxo, criatividade nutrida, vida se regenerando.

Orientação Geral do Tarot do Mês de Abril de 2026

Abril é um mês excelente para colher o que foi plantado antes. A Imperatriz chega para te desacelerar o suficiente para que você faça as coisas com qualidade e não só por obrigação. Você não precisa andar mais rápido: você precisa estar mais presente ao que está construindo.
  • "O que eu quero fazer crescer e o que isso precisa de mim?"
  • "Estou me permitindo receber ajuda, amor, apoio, prazer?"
Tarot do Mês: Amor

Amor e Relacionamentos

Se você está solteira(o)

A Imperatriz é uma das cartas mais favoráveis para o amor: ela fala de atração natural, charme e autenticidade. A Imperatriz amplifica o seu magnetismo quando você se respeita. Só tome cuidado para não confundir "ser desejada(o)" com "ser amada(o)".

Se você está em um relacionamento

Este é um mês favorável para redescobrir a paixão e a ternura. A Imperatriz fala de lar emocional: voltar um ao outro, oferecer segurança, construir algo mais estável juntos. Mas ela também destaca um ponto importante o equilíbrio entre dar e receber. Será que um de vocês está carregando mais do que deveria?
Tarot do Mês: Dinheiro

Finanças e Trabalho

Essa carta costuma sinalizar um período em que os resultados começam a aparecer. Estamos falando de progresso, de um projeto tomando forma, de uma carteira de clientes crescendo. É um bom momento para melhorar a qualidade geral da sua vida profissional. No campo financeiro, A Imperatriz lembra que abundância não é só "ter mais" é também viver melhor com o que você já tem. Este é um mês excelente para organizar seu orçamento: pague o que precisa ser pago, mas não se sinta culpada(o) por se presentear de vez em quando. Vai fazer um bem danado para o seu astral.
Tarot do Mês: Sorte

Saúde e Bem-estar

Quando você entra no modo "tenho que dar conta de tudo", o corpo eventualmente fala: cansaço, tensão, irritabilidade, sono ruim. A Imperatriz te convida a fazer o oposto: cuidar de si de um jeito que restaure sua vitalidade. Se você está se sentindo esgotada(o), pode não ser culpa sua. Há grandes chances de que você tenha estado dando sem limites, e isso cobra um preço no seu bem-estar emocional. Aprenda a dizer não quando precisar o seu autocuidado importa.
Neste abril, A Imperatriz lembra que a abundância é real quando sustenta a sua vida não quando te sufoca. Veja também:

Tópicos relacionados:

tarot tarot-do-mes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay