Astrologia
Calendário Astrológico Abril 2026: trânsitos, previsões e a mente desperta
O calendário astrológico de abril de 2026 chega com uma energia de impulso, coragem e abertura para o novo. Após semanas de mergulho interior e reorganização emocional, o clima muda e convida a avançar com mais confiança. Há um sopro […]
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30/03/2026 23:14
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O calendário astrológico de abril de 2026 chega com uma energia de impulso, coragem e abertura para o novo. Após semanas de mergulho interior e reorganização emocional, o clima muda e convida a avançar com mais confiança. Há um sopro de liberdade e força no ar como se a vida estivesse dizendo, de forma suave, porém firme: agora é a hora de dar o próximo passo. As ideias ganham corpo, o movimento ganha ritmo e o coração desperta para possibilidades que pareciam distantes há pouco tempo.
O que esperar de abril de 2026?Abril de 2026 será um mês de ação consciente, coragem crescente e expansão mental. A Lua Cheia em Libra ilumina relações e equilíbrio. A entrada de Marte, Mercúrio e a Lua Nova em Áries intensificam impulsos de liderança, iniciativa e recomeços. A temporada taurina traz estabilidade, enquanto Vênus em Gêmeos favorece conexões e comunicação. Ao final, a entrada de Urano em Gêmeos marca uma virada importante no ano, inaugurando um ciclo de inovação, novas ideias e transformações na forma como pensamos e nos comunicamos.
Calendário Astrológico abril 2026: principais trânsitos
- 01/04 às 23h11 Lua Cheia em Libra
- 09/04 às 16h36 Marte entra em Áries
- 10/04 à 1h51 Lua Minguante em Capricórnio
- 15/04 à 0h22 Mercúrio entra em Áries
- 17/04 às 8h51 Lua Nova em Áries
- 19/04 às 22h39 Sol entra em Touro
- 23/04 às 23h51 Lua Crescente em Leão
- 24/04 à 1h04 Vênus entra em Gêmeos
- 25/04 às 21h50 Urano entra em Gêmeos (onde permanece até 3 de agosto de 2032)
O poder da Lua Cheia em ÁriesAbril começa com força emocional e social, marcada pela Lua Cheia em Libra (01/04), que traz à tona questões de equilíbrio, relacionamentos e parcerias. É um momento de clareza sobre vínculos e sobre como encontrar harmonia entre o eu e o nós. Logo depois, a energia muda de tom com a entrada de Marte em Áries (09/04), acendendo coragem, impulso e espírito de liderança. A ação direta ganha espaço, e decisões que estavam amadurecendo nas semanas anteriores começam a sair do plano mental para o concreto. A Lua Minguante em Capricórnio (10/04) ajuda a revisar metas e estruturar planos, preparando terreno para o recomeço potente da Lua Nova em Áries (17/04). Essa lunação é uma das mais intensas do ano para dar o primeiro passo, iniciar projetos e assumir protagonismo pessoal. No dia 15, Mercúrio também entra em Áries, acelerando o raciocínio e favorecendo comunicações mais diretas e assertivas. A temporada taurina se inicia em 19/04 com a entrada do Sol em Touro, trazendo uma energia mais estável, prática e voltada à consolidação. No dia 23, a Lua Crescente em Leão aquece o coração e impulsiona a autoconfiança, enquanto no dia 24 Vênus ingressa em Gêmeos, facilitando diálogos e conexões sociais.
A entrada triunfal de Urano em GêmeosPor fim, Urano entra em Gêmeos (25/04) um dos movimentos mais importantes do ano marcando um novo ciclo de inovação, expansão mental e revoluções na forma como pensamos, aprendemos e nos comunicamos. Abril é um mês de virada: começa com reflexão e clareza emocional, cresce com coragem e ação, e termina com ideias livres e novos horizontes à vista. Continue lendo!
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FAQ Perguntas frequentes sobre o calendário astrológico de abril de 2026
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