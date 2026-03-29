Alguns relacionamentos
nos fazem tão mal que é preciso tirar a pessoa da nossa vida, e normalmente só depois do afastamento é que percebemos o quanto aquela relação nos era prejudicial. O ditado antes só do que mal acompanhado
é uma verdade, e se você precisa afastar um amor indesejado, um ex-namorado
que não te deixa em paz ou um marido que não aceitou o fim do relacionamento, pode fazer uso de uma simpatia para afastar amor indesejado
de você.
Simpatia para afastar amor indesejado: afaste o homem que lhe faz mal
Vamos mostrar aqui 3 diferentes simpatias para afastar uma pessoa que lhe faz mal. Leia todas e faça aquela que mais mexer com você e que mais se adequar ao seu caso. Cada pessoa tem uma afinidade com um tipo diferente de simpatia, e colocando fé e acreditando em seu poder, ela irá afastar essa pessoa da sua convivência. Experimente uma dessas simpatias para afastar amor indesejado!
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Simpatia para afastar amor indesejado com Pó de Sumiço
Sabe o pó-de-pirlimpimpim presente na obra O sítio do Pica Pau Amarelo, de Monteiro Lobato? Ele era usado pelas crianças para desaparecerem. Você pode criar o seu próprio pó para dar sumiço naquela pessoa indesejada que não sai do seu pé.
Você vai precisar de:
Como fazer:
- 1 colher de sopa de canela em pó;
- 1 colher de sopa de noz moscada;
- ½ folha de papel de jornal do dia;
- 1 panela e 1 prato de louça.
- Compre um jornal do dia, corte a primeira página na metade e queime-a dentro de uma panela resistente até que o papel se transforme em cinzas.
- Pegue essas cinzas, coloque em um prato de louça e junte a noz moscada e a canela em pó. O seu pó de sumiço está pronto.
- Passe algumas pitadas do produto no local onde essa pessoa irá estar, no sofá, na porta de casa, no banco da cozinha, etc. Não precisa exagerar, só um pouco é suficiente para causar o efeito de repelente nessa pessoa indesejada, e se você colocar muito, ela pode perceber pelo cheiro e pela cor escura do pó.
- Você pode guardar o restante do pó para outras ocasiões. Essa simpatia é indicada para quem tem uma pessoa indesejada em sua vida que está constantemente aparecendo por perto, pois ela precisa estar em contato com o pó para ter eficácia.
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Simpatia das águas que levam a pessoa indesejada
Sabe aquela sensação de que gostaria que passasse um rio na sua vida e levasse essa pessoa indesejada para longe? Você pode trazer essa sensação através dessa simpatia das águas. Ela é ideal para afastar uma pessoa indesejada sem que ela precise ter contato com a simpatia para ter efeito (como acontece na simpatia do pó de sumiço, descrita acima).
Você vai precisar de:
- 3 papeis em branco;
- Caneta;
- Um rio para jogar os papéis, mar ou, em último caso, na privada de casa.
Pegue três papeis em branco e escreva em cada um deles:
- No primeiro, escreva: Não te quero mais. Que as águas te levem e não te tragam de volta.
- No segundo, escreva: Não penses em mim.
- No terceiro, escreva: Assim como foi jogado, rodou, sumiu e se afogou.
- Jogue um bilhete por dia, durante três dias consecutivos, nas águas. Pode ser no rio, mar ou na própria privada (e dê uma longa descarga).
Veja também:
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Simpatia dos cubos de gelo
Para congelar a pessoa indesejada longe de você, você pode utilizar essa simpatia. Ela é interessante para quem quer afastar
alguém de você, mas com possibilidade de reversão. Se você não tem certeza que não quer essa pessoa para sempre, sabe que ela nesse momento é indesejada, mas que pode vir a se arrepender depois, opte por essa simpatia, pois ela pode ser revertida.