Simpatia para Afastar Amor Indesejado

Simpatia das águas que levam a pessoa indesejada

3 papeis em branco;

Caneta;

Um rio para jogar os papéis, mar ou, em último caso, na privada de casa.

No primeiro, escreva: Não te quero mais. Que as águas te levem e não te tragam de volta.

No segundo, escreva: Não penses em mim.

No terceiro, escreva: Assim como foi jogado, rodou, sumiu e se afogou.

Jogue um bilhete por dia, durante três dias consecutivos, nas águas. Pode ser no rio, mar ou na própria privada (e dê uma longa descarga).

Sabe aquela sensação de que gostaria que passasse um rio na sua vida e levasse essa pessoa indesejada para longe? Você pode trazer essa sensação através dessa simpatia das águas. Ela é ideal para afastar uma pessoa indesejada sem que ela precise ter contato com a simpatia para ter efeito (como acontece na simpatia do pó de sumiço, descrita acima).Pegue três papeis em branco e escreva em cada um deles: