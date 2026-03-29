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Simpatia para Afastar Amor Indesejado

Sabe aquele amor que não deseja mas a pessoa insiste em não aceitar o fim? Aprenda uma simpatia para afastar esse amor indesejável.

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Repórter
29/03/2026 23:22

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Simpatia para Afastar Amor Indesejado
Simpatia para Afastar Amor Indesejado crédito: Wemystic
Alguns relacionamentos nos fazem tão mal que é preciso tirar a pessoa da nossa vida, e normalmente só depois do afastamento é que percebemos o quanto aquela relação nos era prejudicial. O ditado antes só do que mal acompanhado é uma verdade, e se você precisa afastar um amor indesejado, um ex-namorado que não te deixa em paz ou um marido que não aceitou o fim do relacionamento, pode fazer uso de uma simpatia para afastar amor indesejado de você.

Simpatia para afastar amor indesejado: afaste o homem que lhe faz mal

Vamos mostrar aqui 3 diferentes simpatias para afastar uma pessoa que lhe faz mal. Leia todas e faça aquela que mais mexer com você e que mais se adequar ao seu caso. Cada pessoa tem uma afinidade com um tipo diferente de simpatia, e colocando fé e acreditando em seu poder, ela irá afastar essa pessoa da sua convivência. Experimente uma dessas simpatias para afastar amor indesejado!
  • Simpatia para Afastar um Amor Indesejado

    Simpatia para afastar amor indesejado com Pó de Sumiço

    Sabe o pó-de-pirlimpimpim presente na obra O sítio do Pica Pau Amarelo, de Monteiro Lobato? Ele era usado pelas crianças para desaparecerem. Você pode criar o seu próprio pó para dar sumiço naquela pessoa indesejada que não sai do seu pé. Você vai precisar de:
    • 1 colher de sopa de canela em pó;
    • 1 colher de sopa de noz moscada;
    • ½ folha de papel de jornal do dia;
    • 1 panela e 1 prato de louça.
    Como fazer:
    • Compre um jornal do dia, corte a primeira página na metade e queime-a dentro de uma panela resistente até que o papel se transforme em cinzas.
    • Pegue essas cinzas, coloque em um prato de louça e junte a noz moscada e a canela em pó. O seu pó de sumiço está pronto.
    • Passe algumas pitadas do produto no local onde essa pessoa irá estar, no sofá, na porta de casa, no banco da cozinha, etc. Não precisa exagerar, só um pouco é suficiente para causar o efeito de repelente nessa pessoa indesejada, e se você colocar muito, ela pode perceber pelo cheiro e pela cor escura do pó.
    • Você pode guardar o restante do pó para outras ocasiões. Essa simpatia é indicada para quem tem uma pessoa indesejada em sua vida que está constantemente aparecendo por perto, pois ela precisa estar em contato com o pó para ter eficácia.
  • Simpatia para Afastar um Amor Indesejado

    Simpatia das águas que levam a pessoa indesejada

    Sabe aquela sensação de que gostaria que passasse um rio na sua vida e levasse essa pessoa indesejada para longe? Você pode trazer essa sensação através dessa simpatia das águas. Ela é ideal para afastar uma pessoa indesejada sem que ela precise ter contato com a simpatia para ter efeito (como acontece na simpatia do pó de sumiço, descrita acima). Você vai precisar de:
    • 3 papeis em branco;
    • Caneta;
    • Um rio para jogar os papéis, mar ou, em último caso, na privada de casa.
    Pegue três papeis em branco e escreva em cada um deles:
    • No primeiro, escreva: Não te quero mais. Que as águas te levem e não te tragam de volta.
    • No segundo, escreva: Não penses em mim.
    • No terceiro, escreva: Assim como foi jogado, rodou, sumiu e se afogou.
    • Jogue um bilhete por dia, durante três dias consecutivos, nas águas. Pode ser no rio, mar ou na própria privada (e dê uma longa descarga).
  • Simpatia para Afastar um Amor Indesejado

    Simpatia dos cubos de gelo

    Para congelar a pessoa indesejada longe de você, você pode utilizar essa simpatia. Ela é interessante para quem quer afastar alguém de você, mas com possibilidade de reversão. Se você não tem certeza que não quer essa pessoa para sempre, sabe que ela nesse momento é indesejada, mas que pode vir a se arrepender depois, opte por essa simpatia, pois ela pode ser revertida.
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