Terapia com Cristais
10 cristais essenciais para purificar e proteger a sua casa
Cristais: Seja por medo da violência ou da entrada de energias energias negativas, usar cristais para proteger a sua casa é sempre uma boa escolha a ser feita. Veja quais são as pedras mais recomendadas para elevar a vibração do seu lar.
Carregando...
28/03/2026 23:27
compartilheSIGA
Como você se sente dentro de casa? E quando precisa sair, acha que seu lar está seguro? Nos dias de hoje pode ser difícil esfriar a cabeça mesmo em meio a trancas, cadeados e grades de segurança. Mas saiba que você pode contar com a energia dos cristais para afastar vibrações negativas, atrair prosperidade e proteger sua casa de más intenções.
Saiba mais :
As pedras e cristais que vão proteger sua casaMesmo que você não passe a maior parte do seu dia dentro de casa, é para lá que retorna após um dia exaustivo. Sua casa é seu refúgio e precisa realmente funcionar como um espaço de proteção e luz. Por isso é importante trabalhar seu campo energético pessoal, o das pessoas que vivem com você e do ambiente como um todo. Por meio dos cristais certos, você conseguirá purificar as energias e proteger a sua casa de ataques espirituais, de inveja, mau-olhado e intenções maléficas. Para que essas energias de proteção possam circular pela sua casa, você pode espalhar seus cristais favoritos pelos cômodos onde há um maior fluxo de pessoas. Seu quarto também merece atenção. Para evitar que energias e forças negativas entrem na sua casa, escolha algumas pedras de proteção para ficarem próximas à porta de entrada. A seguir, confira 10 cristais que prometem elevar a energia do seu lar e te proteger do mal.
-
AzevicheJá ouviu falar em Azeviche? Formada por madeira, vegetação e demais matérias orgânicas fossilizadas, essa pedra é muito poderosa em termos de proteção. Funciona como um escudo protetor, repelindo energias negativas. O Azeviche trabalha na redução dos medos, evitando perdas financeiras e protegendo você e a sua casa contra doenças e violência de qualquer espécie. Para que ela possa afastar as entidades das trevas, você pode colocá-la debaixo do capacho de entrada ou posicionar a pedra do lado esquerdo de quem entra (presa no batente ou sobre algum móvel).
-
Turmalina NegraNão tem como falar em proteção sem citar a Turmalina Negra. Essa poderosa pedra é capaz de repelir e devolver toda a energia negativa emanada na sua direção. Quando posicionada em ambientes como a sala (por receber mais visitas), ela funciona como um escudo protetor ao redor de você e da sua casa, bloqueando ataques de inveja, mau-olhado, raiva e outras energias negativas. Ver Pedra Turmalina Negra na Loja Virtual
-
Obsidiana negraAssim como as demais pedras negras, a Obsidiana atua na proteção e defesa das energias. Formada pela lava vulcânica, essa pedra atua sem limitações, agindo rapidamente e com muito poder contra a negatividade, má influência e ataques energéticos. Sua poderosa vibração é capaz de afastar forças negativas de qualquer ambiente, por isso é tão recomendada para se ter dentro de casa. A dica aqui é apenas para evitar usar a Obsidiana no dia a dia, reservando essa energia apenas para momentos em que você realmente esteja precisando dos poderes dela. Deixar a Obsidiana exposta o tempo todo sem necessidade pode acabar sugando a sua própria energia e das pessoas que vivem na casa. O recomendado é deixa-la exposta por 7 dias quando sentir que a energia está pesada ou que a semana foi difícil, por exemplo. Quando não estiver usando, guarde a sua obsidiana num saquinho de cor preta ou vermelha para protege-la das energias externas. Ver Pedra Obsidiana Negra na Loja Virtual
-
Cristais para Proteger a Casa - ÔnixTambém de coloração negra, podendo apresentar veios brancos, marrons ou rosados, a Ônix é ótima para proteger e aumentar as energias positivas dentro de uma casa. Funcionando como um escudo de defesa e proteção, deve ser deixada em um ponto fixo na sala, escritório ou no quarto. Caso você esteja sofrendo com medo de sair de casa, com pensamentos negativos ou ataques espirituais, a pedra também atua para afastar esse tipo de energia e aumentar o autocontrole. Mas atenção! A Ônix deve ser usada com cuidado por pessoas que trabalham em casa com comércio ou negociações em geral. A Ônix é tão poderosa para repelir as energias, que pode acabar prejudicando as vendas e os contatos profissionais. Ver Pedra Obsidiana Negra na Loja Virtual
-
Olho de TigreConhecida por bloquear ataques de inveja e até mesmo magia negra, a belíssima Olho de Tigre funciona como um neutralizador de forças negativas. Seu uso no ambiente afasta as más influências, resolve conflitos e quebra qualquer tipo de feitiço ou maldição que possa ter sido lançado sobre você, sua casa ou outra pessoa que viva ali. Essa pedra traz segurança, determinação, protege contra negatividade e impulsiona para a abertura de caminhos. Outro efeito fantástico da Olho de Tigre é a sua capacidade de curar fobias e medos. Nada de mal irá lhe acontecer. Ver Pedra Olho de Tigre na Loja Virtual
-
Quartzo FumêTambém entre as principais pedras para proteger sua casa, os cristais de Quartzo Fumê purificam as energias e vibrações do ambiente. Um aspecto curioso dessa pedra é seu poder de bloquear a mente de seu portador contra energias densas e negativas especialmente as criadas por você. Atrai o positivo e repele o negativo, fazendo com que a energia dos ambientes seja mais pura e agradável. Protege contra agressões externas, traz segurança e pode ser posicionado na sala, na entrada da casa ou no quarto. Ver Pedra Quartzo Fumê na Loja Virtual
-
Cristais para Proteger a Casa - Quartzo BrancoUm dos cristais mais importantes para proteger a sua casa é o Quartzo Branco. Trazendo sabedoria e cura, ele repõe as energias do local, afastando ataques energéticos e bloqueando a inveja. É ideal para proteger o lar, uma vez que promove a sensação de paz e tranquilidade. Deve ser posicionada na entrada da casa ou na sala para fins de proteção. É interessante também deixar um Quartzo Branco dentro do box do banheiro, pois emana energia pura que limpa a aura. Você pode potencializar esses efeitos utilizando uma drusa de cristal bem posicionada na entrada da casa. Ela será capaz de purificar e elevar as energias do ambiente, dissipar a negatividade, atrair boas vibrações, além de energizar outras pedras e cristais. Ver Pedra Quartzo Branco na Loja Virtual
-
Cristais para Proteger a Casa - Cianita AzulConhecida como a Espada do Arcanjo Miguel, esse cristal nos conecta às forças protetoras celestiais. Vibrando em alta frequência, é ótima para quebrar e bloquear ataques de forças negativas. Você pode utilizar a Cianita Azul na entrada de casa ou na sala para que ela lhe proteja da inveja, das más intenções, das situações de perigo, afaste as vibrações negativas e envolva a sua casa com o Raio Azul de Miguel. Você também pode espalhar Cianitas menores pelo ambiente. Ver Pedra Cianita Azul na Loja Virtual
-
SelenitaCristal de purificação das vibrações espirituais, a bela Selenita é capaz de criar um escudo protetor ao redor do seu lar. Atua ainda na liberação das entidades presas a aura e energiza os corpos de luz de quem vive na casa. A Selenita canaliza luz e vibrações elevadas, promovendo a elevação espiritual ao ativar o 12º chakra. Ao purificar a Aura, ela elimina toda a negatividade acumulada no corpo físico, mental e espiritual. Escolha uma Selenita de bom tamanho e posicione-a em um ponto fixo da sala ou do quarto para extrair suas propriedades para o ambiente. Ver Pedra Selenita na Loja Virtual
-
Cristais para Proteger a Casa - HematitaA bela Hematita finaliza nossa lista com a dissolução e neutralização das vibrações negativas. Seu uso no ambiente desintegra as más energias. E por carregar dentro de si uma forte energia Yang, ajuda a aumentar a força e a autoconfiança dos moradores. As vibrações dessa pedra nos ajudam a superar medos e inseguranças. Então se você se sente desprotegido dentro de casa, ou ao precisar sair dela, a Hematita pode te ajudar a lidar com isso. Deixe uma pedra de tamanho maior exposta em local fixo em um cômodo mais central da sua cada. Ver Pedra Hematita na Loja Virtual
Saiba mais :
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO