Aromaterapia
5 combinações de óleos essenciais para o outono
Descubra 5 combinações de óleos essenciais para o Outono e tenha grandes possibilidades de aromas maravilhosos.
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28/03/2026 00:19
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O outono é uma estação que muita gente gosta, pois não possui temperaturas extremas não faz muito frio nem muito calor. É a época da queda das folhas, de renovar pensamentos, de buscar a calma e se preparar para o inverno que vai chegar. Veja como usufruir ao máximo dessa estação com deliciosas misturas de óleos essenciais para o outono, baseadas na aromaterapia. Confira nossos Óleos Essenciais na Loja WeMystic
Combinações de óleos essenciais para o outonoQuer trazer a energia do outono para dentro da sua casa de forma harmoniosa e aconchegante? Aposte nas seguintes misturas:
Combinação 1 Cheirinho de outonoTraga o cheiro reconfortante de outono para dentro da sua casa:
- 4 gotas de óleo essencial de laranja;
- 3 gotas de óleo essencial de gengibre;
- 2 gotas de óleo essencial de canela.
Combinação 2 Sua casa com cheiro de chai (chá indiano)Sabe aquele chá indiano delicioso feito com leite? Reproduza esse aroma:
- 3 gotas de óleo essencial de cardamomo;
- 3 gotas de óleo essencial de canela;
- 2 gotas de óleo essencial de cravo da índia;
- 1 gota de óleo essencial de gengibre.
Combinação 3 Caminhando sobre as folhas de outonoReproduza o cheiro das folhas secas ao caminhar num bosque:
- 5 gotas de óleo essencial de laranja;
- 1 gota de óleo essencial de patchouli;
- 1 gota de óleo essencial de gengibre.
Combinação 4 Quente e aconcheganteTraga o aconchego das especiarias com essa combinação:
- 5 gotas de óleo essencial de canela;
- 1 gota de óleo essencial de cravo da índia;
- 1 gota de óleo essencial de noz moscada.
Combinação 5 Para dar energiaO friozinho do outono pode trazer com ele uma preguiça difícil de enfrentar. Veja como espantá-la e ganhar mais energia com essa combinação:
- 3 gotas de óleo essencial de laranja;
- 2 gotas de óleo essencial de cravo da índia;
- 2 gotas de óleo essencial de alecrim.
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