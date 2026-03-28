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5 combinações de óleos essenciais para o outono

Descubra 5 combinações de óleos essenciais para o Outono e tenha grandes possibilidades de aromas maravilhosos.

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Repórter
28/03/2026 00:19

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5 combinações de óleos essenciais para o outono
5 combinações de óleos essenciais para o outono crédito: Wemystic
O outono é uma estação que muita gente gosta, pois não possui temperaturas extremas não faz muito frio nem muito calor. É a época da queda das folhas, de renovar pensamentos, de buscar a calma e se preparar para o inverno que vai chegar. Veja como usufruir ao máximo dessa estação com deliciosas misturas de óleos essenciais para o outono, baseadas na aromaterapia. Confira nossos Óleos Essenciais na Loja WeMystic

Combinações de óleos essenciais para o outono

Quer trazer a energia do outono para dentro da sua casa de forma harmoniosa e aconchegante? Aposte nas seguintes misturas: 1

Combinação 1 Cheirinho de outono

Traga o cheiro reconfortante de outono para dentro da sua casa:
2

Combinação 2 Sua casa com cheiro de chai (chá indiano)

Sabe aquele chá indiano delicioso feito com leite? Reproduza esse aroma:
  • 3 gotas de óleo essencial de cardamomo;
  • 3 gotas de óleo essencial de canela;
  • 2 gotas de óleo essencial de cravo da índia;
  • 1 gota de óleo essencial de gengibre.
óleos essenciais para o outono - 3

Combinação 3 Caminhando sobre as folhas de outono

Reproduza o cheiro das folhas secas ao caminhar num bosque:
4

Combinação 4 Quente e aconchegante

Traga o aconchego das especiarias com essa combinação:
óleos essenciais para o outono - 5

Combinação 5 Para dar energia

O friozinho do outono pode trazer com ele uma preguiça difícil de enfrentar. Veja como espantá-la e ganhar mais energia com essa combinação: Consulte também combinações de Óleos Essenciais para: Primavera | Verão | Inverno Saiba mais :

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