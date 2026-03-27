Mentiras dos signos: as mais improváveis afirmações do zodíaco

Cada signo tem lá sua personalidade marcante alguns mais discretos, outros espalhafatosos, uns vivem no mundo da lua, outros com os pés fincados no chão. Mas uma coisa é certa: todos, sem exceção, soltam umas mentirinhas de vez em quando. Não aquelas mentiras graves, que viram novela mexicana estamos falando das clássicas mentiras dos signos
, aquelas frases que, quem conhece minimamente o zodíaco, já sabe que são pura fanfic astrológica.
Confira abaixo uma coletânea das 12 mais improváveis afirmações que cada signo pode soltar por aí e que, convenhamos, ninguém realmente acredita.
As mentiras dos signos: 12 improváveis afirmações
Se você conhece minimamente o mapa astral
de um amigo, parente ou crush
, provavelmente já ouviu alguma dessas pérolas. E se você é do time que vive dizendo eu nem ligo pra astrologia, cuidado talvez você esteja prestes a se ver nesta lista.
(Agora é hora de rir e se identificar ou entregar alguém)
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Nem faço questão de nada, sou bem desapegado.
Desapegado? Só se for da dieta, porque de conforto, comida boa e aquele cobertor quentinho, Touro não larga por nada! Esse signo é a definição de me dá que é meu.
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Não sei nem o que dizer sobre isso.
Desculpa, Gêmeos mas até dormindo vocês falam! Esse signo tem opinião sobre absolutamente tudo (e mais um pouco). Quando dizem que não têm o que comentar, é só o aquecimento pro monólogo que vem em seguida.
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Imagina, não fiquei magoado não.
Claro que não. Só escreveu um texto mental de 12 parágrafos sobre a decepção, escutou uma playlist triste e releu conversas antigas. Canceriano perdoa, mas nunca esquece
. E talvez chore um pouquinho no banho.
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Não preciso de elogios, basta saber que fiz bem.
Leão diz que é humilde e logo em seguida solta: Mas entre nós, eu arrasei muito naquela apresentação, né? Fala sério, parecia até o Sol entrando na sala. O leonino até tenta, mas o brilho natural entrega. Ele não se exibe, ele simplesmente existe com holofote próprio.
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Eu nem são tão perfeccionista assim.
Claro, imagina! A pessoa acabou de alinhar os quadros da parede com um nível de bolha e organizar os lápis por ordem de cor e tamanho, mas jura que é de boa. Virgem não sossega enquanto tudo não estiver impecável.
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Já decidi sim, tá tudo certo.
Decidiu? Mesmo? Ou só falou isso porque não aguentava mais pesar os prós e contras de 28 opções? Librianos são especialistas em indecisão e fazem isso com charme, claro.
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Ciúme? Imagina, isso não combina comigo.
Aham. Escorpião não é ciumento, ele só monitora o visto por último no WhatsApp, faz análise de curtidas no Instagram e sabe até o signo da ex do crush. Mas é só curiosidade investigativa, claro. Nada a ver com ciúmes
.
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Eu adoro rotina e ficar em casa.
Se isso fosse verdade, Sagitário já teria virado planta de apartamento. Mas não! Esse signo é movido a emoção, aventura e uma passagem de última hora. Ficar em casa? Só se for pra planejar a próxima viagem.
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Dinheiro não traz felicidade.
Capricórnio fala isso com uma planilha de gastos aberta, três investimentos ativos e um cofre secreto só pra emergências. Não é sobre amar o dinheiro é só um afeto prático, maduro, fiel... e um pouco possessivo.
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É difícil ser eu. Vivo chorando por qualquer coisa.
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Emocional? Só se for por ver um robô aprendendo a dançar. Aquário até tenta parecer sentimental, mas quando a galera tá chorando em grupo, ele tá filosofando sobre a efemeridade da vida enquanto olha pro teto. Emoção sim, mas sempre com Wi-Fi e distanciamento crítico.
Saiba mais:
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Eu sou super racional, penso com a cabeça fria.
Peixes e cabeça fria só se for na frente da geladeira aberta, pensando na vida. Esse signo decide as coisas com o coração, a intuição, os sonhos e uma pitada de telepatia. Racional mesmo, só quando está ajudando os outros porque na própria vida, é puro sentimento em forma de gente.