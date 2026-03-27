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Mentiras dos signos: as mais improváveis afirmações do zodíaco

Signos:
Conheça as mentiras dos 12 signos do zodíaco.

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Heloísa Von Ah - WeMystic
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Heloísa Von Ah - WeMystic
Repórter
27/03/2026 00:19

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Mentiras dos signos: as mais improváveis afirmações do zodíaco
Mentiras dos signos: as mais improváveis afirmações do zodíaco crédito: Wemystic
Cada signo tem lá sua personalidade marcante alguns mais discretos, outros espalhafatosos, uns vivem no mundo da lua, outros com os pés fincados no chão. Mas uma coisa é certa: todos, sem exceção, soltam umas mentirinhas de vez em quando. Não aquelas mentiras graves, que viram novela mexicana estamos falando das clássicas mentiras dos signos, aquelas frases que, quem conhece minimamente o zodíaco, já sabe que são pura fanfic astrológica. Confira abaixo uma coletânea das 12 mais improváveis afirmações que cada signo pode soltar por aí e que, convenhamos, ninguém realmente acredita.

As mentiras dos signos: 12 improváveis afirmações

Se você conhece minimamente o mapa astral de um amigo, parente ou crush, provavelmente já ouviu alguma dessas pérolas. E se você é do time que vive dizendo eu nem ligo pra astrologia, cuidado talvez você esteja prestes a se ver nesta lista. (Agora é hora de rir e se identificar ou entregar alguém)
  • Áries

    Áries

    Eu sou super paciente, posso esperar o tempo que for.

    Fique por dentro das notícias que importam para você!

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    Aham. Áries esperando em fila é praticamente um vulcão prestes a entrar em erupção. Impulsivo, ansioso e sempre pronto pra agir, esse signo acha que paciência é nome de uma cidade, não uma virtude.
  • Touro

    Touro

    Nem faço questão de nada, sou bem desapegado.

    Desapegado? Só se for da dieta, porque de conforto, comida boa e aquele cobertor quentinho, Touro não larga por nada! Esse signo é a definição de me dá que é meu.
  • Gêmeos

    Gêmeos

    Não sei nem o que dizer sobre isso.

    Desculpa, Gêmeos mas até dormindo vocês falam! Esse signo tem opinião sobre absolutamente tudo (e mais um pouco). Quando dizem que não têm o que comentar, é só o aquecimento pro monólogo que vem em seguida.
  • Sol em Aquário - Câncer

    Câncer

    Imagina, não fiquei magoado não.

    Claro que não. Só escreveu um texto mental de 12 parágrafos sobre a decepção, escutou uma playlist triste e releu conversas antigas. Canceriano perdoa, mas nunca esquece. E talvez chore um pouquinho no banho.
  • Leão

    Leão

    Não preciso de elogios, basta saber que fiz bem.

    Leão diz que é humilde e logo em seguida solta: Mas entre nós, eu arrasei muito naquela apresentação, né? Fala sério, parecia até o Sol entrando na sala. O leonino até tenta, mas o brilho natural entrega. Ele não se exibe, ele simplesmente existe com holofote próprio.
  • Sol em Aquário - Virgem

    Virgem

    Eu nem são tão perfeccionista assim.

    Claro, imagina! A pessoa acabou de alinhar os quadros da parede com um nível de bolha e organizar os lápis por ordem de cor e tamanho, mas jura que é de boa. Virgem não sossega enquanto tudo não estiver impecável.
  • Libra

    Libra

    Já decidi sim, tá tudo certo.

    Decidiu? Mesmo? Ou só falou isso porque não aguentava mais pesar os prós e contras de 28 opções? Librianos são especialistas em indecisão e fazem isso com charme, claro.
  • Escorpião

    Escorpião

    Ciúme? Imagina, isso não combina comigo.

    Aham. Escorpião não é ciumento, ele só monitora o visto por último no WhatsApp, faz análise de curtidas no Instagram e sabe até o signo da ex do crush. Mas é só curiosidade investigativa, claro. Nada a ver com ciúmes.
  • Sol em Aquário - Sagitário

    Sagitário

    Eu adoro rotina e ficar em casa.

    Se isso fosse verdade, Sagitário já teria virado planta de apartamento. Mas não! Esse signo é movido a emoção, aventura e uma passagem de última hora. Ficar em casa? Só se for pra planejar a próxima viagem.
  • Capricórnio

    Capricórnio

    Dinheiro não traz felicidade.

    Capricórnio fala isso com uma planilha de gastos aberta, três investimentos ativos e um cofre secreto só pra emergências. Não é sobre amar o dinheiro é só um afeto prático, maduro, fiel... e um pouco possessivo.
  • Sol em Aquário

    Aquário

    É difícil ser eu. Vivo chorando por qualquer coisa.

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    Emocional? Só se for por ver um robô aprendendo a dançar. Aquário até tenta parecer sentimental, mas quando a galera tá chorando em grupo, ele tá filosofando sobre a efemeridade da vida enquanto olha pro teto. Emoção sim, mas sempre com Wi-Fi e distanciamento crítico.
  • Peixes

    Peixes

    Eu sou super racional, penso com a cabeça fria.

    Peixes e cabeça fria só se for na frente da geladeira aberta, pensando na vida. Esse signo decide as coisas com o coração, a intuição, os sonhos e uma pitada de telepatia. Racional mesmo, só quando está ajudando os outros porque na própria vida, é puro sentimento em forma de gente.
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