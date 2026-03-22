Inferno Astral de Touro: 21 de Março a 20 de Abril

Os trinta dias que antecedem o aniversário dos taurinos podem ser intensos tanto para eles quanto para quem convive ao seu redor. Esse ciclo, conhecido como inferno astral de Touro, ocorre entre 21 de março e 20 de abril e marca um período de reflexão, desafios emocionais e uma certa instabilidade. É quase um "réveillon" particular dos taurinos, um momento de balanço sobre o ano que passou e as mudanças que estão por vir.

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O inferno astral representa os 30 dias anteriores ao aniversário de um signo, quando a 12ª casa astrológica entra em destaque, trazendo uma carga emocional intensa. No caso de Touro, essa fase ocorre sob a influência de Áries, um signo impulsivo, direto e dinâmico, que contrasta fortemente com a paciência e a estabilidade taurina. Esse choque energético pode gerar atritos, além de trazer à tona desafios internos e externos.

Como lidar com o inferno astral de Touro?

Taurinos à flor da pele durante o inferno astral

5 Dicas Essenciais para Lidar com Taurinos no Inferno Astral

Seja paciente e respeite o tempo deles Taurinos precisam processar emoções sem pressão externa. Evite mudanças bruscas Manter uma rotina estável pode ajudar a reduzir a ansiedade. Ofereça conforto Pequenos gestos de carinho fazem a diferença. Evite críticas excessivas Em vez disso, opte por abordagens construtivas. Incentive o contato com a natureza Passeios ao ar livre podem ser extremamente benéficos.

Superando o Inferno Astral de Touro

Atenção! Atenção! O período de inferno astral é uma referência geral, mas varia conforme o dia e o mês do seu nascimento. Por exemplo, os aniversários no início de Touro (20 de abril a 20 de maio) experienciam o inferno astral antes dos taurinos que fazem aniversário mais tarde. Assim, quem nasceu em 21 de abril tem seu inferno astral de 20 de março a 20 de abril, enquanto quem nasceu em 18 de maio enfrenta essa fase de 18 de abril a 17 de maio. Entendido?

Perguntas Frequentes Sobre o Inferno Astral de Touro