Horóscopo do Dia para Aquário

Amor Tente ser feliz com o que a vida lhe oferece. Se você pensar bem a sua vida não é assim tão ruim e a felicidade pode estar nos pequenos detalhes.

Trabalho Tome cuidado com os exageros e com uma mania de querer resolver tudo do seu jeito. Nada de pressa, nem para mudar de emprego. Ouça mais os conselhos dos outros.