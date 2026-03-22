Horóscopo do Dia para Capricórnio
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CAPRICóRNIO - 22/dez a 19/jan
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Horóscopo do Dia para Capricórnio
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Amor
É provável que você e o seu parceiro entrem em uma discussão decorrente de um mal entendido. Mantenha a calma e a compostura enquanto conversam.
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Trabalho
Você acordou com o pé esquerdo para tentar investir ou gastar. Evite consumismos e prejuízos no fim do mês.
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Bem Estar
Você poderá sentir alguma rigidez nas costas e articulações. Evite o consumo de alimentos e bebidas frias para manter uma boa saúde nessa noite.
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O Horóscopo do Dia para Capricórnio foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.