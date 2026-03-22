Horóscopo do Dia para Sagitário
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SAGITáRIO - 22/nov a 21/dez
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Horóscopo do Dia para Sagitário
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Amor
Acredite, os ventos mudam de direção e podem trazer muita harmonia para a sua relação. Se vocês se amam, é importante compartilharem essa fase.
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Trabalho
Se você teve um anjo da guarda no início, não se esqueça de ser grata e menos ainda de replicar essa ação e ajudar outro a chegar onde você chegou.
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Bem Estar
Tente se hidratar e se alimentar da forma correta. Evite exagerar nas bebidas alcoólicas, pois você abusou.
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O Horóscopo do Dia para Sagitário foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.