Horóscopo do Dia para Libra
Horóscopo do Dia para Libra
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LIBRA - 23/set a 22/out
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Horóscopo do Dia para Libra
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Amor
Faça sua rotina com mais leveza e programe saídas a dois para que se vivam coisas especiais juntos além dos problemas.
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Trabalho
Apesar de existirem chances de desentendimento e estresse, separe algumas horas para curtir bons momentos ao lado do parceiro. Prepare um ambiente romântico e sexy. Divirtam-se mais.
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Bem Estar
Seu bem-estar precisa ser priorizado. Nada de se doar por pessoas que não te merecem nem querem estar com você nas dificuldades. Esteja atenta.
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O Horóscopo do Dia para Libra foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.