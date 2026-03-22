Assine
overlay
Início Horóscopo
Horóscopo

Horóscopo do Dia para Libra

Horóscopo do Dia para Libra

Publicidade
Carregando...
WE
WeMystic
WE
WeMystic
Repórter
22/03/2026 00:12

compartilhe

SIGA
x
Horóscopo do Dia para Libra
Horóscopo do Dia para Libra crédito: Wemystic
Horóscopo do Dia para Libra

LIBRA - 23/set a 22/out

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Horóscopo do Dia para Libra

  • Horóscopo do Dia para Libra - Amor Amor

    Faça sua rotina com mais leveza e programe saídas a dois para que se vivam coisas especiais juntos além dos problemas.

  • Horóscopo do Dia para Libra - Trabalho Trabalho

    Apesar de existirem chances de desentendimento e estresse, separe algumas horas para curtir bons momentos ao lado do parceiro. Prepare um ambiente romântico e sexy. Divirtam-se mais.

  • Horóscopo do Dia para Libra - Bem Estar Bem Estar

    Seu bem-estar precisa ser priorizado. Nada de se doar por pessoas que não te merecem nem querem estar com você nas dificuldades. Esteja atenta.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Horóscopo do Dia para Libra foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay