Horóscopo do Dia para Virgem
Horóscopo do Dia para Virgem
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VIRGEM - 23/ago a 22/set
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Horóscopo do Dia para Virgem
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Amor
Supere as situações do passado que te fizeram chorar, é hora de pensar no amanhã e ser forte com as lições aprendidas.
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Trabalho
A estafa do trabalho não pode tirar o seu ânimo. Continue remando rumo aos seus objetivos, isto é só o começo.
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Bem Estar
Fique atenta às novidades que podem te motivar a mudar sua rotina e fazer sua vida mais ágil e saudável. Você merece descanso e uma rotina leve.
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O Horóscopo do Dia para Virgem foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.