Horóscopo do Dia para Leão
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LEãO - 23/jul a 22/ago
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Horóscopo do Dia para Leão
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Amor
Seja carinhosa e presente. Uma relação forte precisa de contato e dedicação. Não se pode construir nada sem voltar-se ao outro.
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Trabalho
Não se submeta a tarefas ou funções que não condizem com o que você deveria fazer. Imponha-se diante de quem te subjugar.
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Bem Estar
Seja sensata ao organizar sua agenda. Não inclua atividades que não poderá cumprir, deixe espaço para o lazer e o descanso.
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O Horóscopo do Dia para Leão foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.