Horóscopo do Dia para Câncer
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CâNCER - 22/jun a 22/jul
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Horóscopo do Dia para Câncer
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Amor
Essa tende a ser uma fase de altos e baixos. Cuidado com isso pois os efeitos podem ser péssimos para ambos.
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Trabalho
Concentre-se no seu trabalho e não deixe a desatenção tomar conta da sua rotina. Você precisa estar focada daqui pra frente.
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Bem Estar
Você poderá ter alguns problemas musculares. Procure fazer alongamentos antes dos exercícios físicos para evitar dores intensas desnecessárias.
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O Horóscopo do Dia para Câncer foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.