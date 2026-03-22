Horóscopo do Dia para Touro
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TOURO - 20/abr a 20/maio
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Horóscopo do Dia para Touro
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Amor
Um grande sufoco nessa relação abalará as estruturas da confiança que existe entre vocês. Decida se você quer realmente continuar investindo.
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Trabalho
Cuidado com as dívidas. Se você continuar a não pagar o que deve poderá acumular dívidas que depois vai ter dificuldade em pagar. No trabalho vai estar tudo estável.
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Bem Estar
Busque tranquilidade e sossego nesse dia, pois nada mais inspirador que estar com a mente em conexão com o bem.
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O Horóscopo do Dia para Touro foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.