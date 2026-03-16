7 dicas do Feng Shui para a chegada do outono

Retire as folhas secas As folhas secas são a marca registrada do outono. É a época em que as árvores trocam a folhagem, as folhas trocam de cor e caem. Apesar de ser um cenário bonito, as folhas secas estão mortas e representam um chi negativo em sua casa. Por isso, nada de deixar folhas secas acumulando, retire-as logo.