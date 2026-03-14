Será que existem signos com mais carma
, com lições mais difíceis que precisam aprender ao longo da vida? Quer descobrir? Nós contamos para você!
Relação entre carma e signo
Sabemos que cada signo
tem características marcantes, mas, o que determina o nosso carma espiritual
não é o nosso signo. São as nossas ações em vidas passadas
, as matrizes daquilo que colhemos na encarnação atual. A influência dos astros é só mais um dos milhares de arranjos que exige uma encarnação. Nós já temos um carma e é ele que nos faz nascer em um determinado momento ou outro. Ou seja, o carma não começa quando nascemos ou porque nascemos em determinado mês. Por exemplo, se meu espírito precisa trabalhar o desapego material, nascer sob o signo de Touro pode ser um grande apoio para minha missão espiritual.
Nesse sentido, podem haver taurinos com um carma muito pesado envolvendo dinheiro, enquanto outros possuem um carma muito mais leve em relação ao mesmo tema. Entretanto, através da análise das inclinações psicológicas de cada signo, podemos deduzir quais são as lições consideradas mais difíceis e quais são mais fáceis de lidar. A leitura dos astros nos dá uma ideia das dificuldades internas que cada signo enfrenta.
E qual é considerado o carma de cada signo? Veja abaixo!
Os signos com mais carma:
Saiba mais :
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Os arianos são muito competitivos, característica que pode seguir um rumo destrutivo. Essa necessidade de se destacar perante os outros, de se sentir vencedor, traz muito sofrimento. E quando há sofrimento nosso alerta de desenvolvimento espiritual acende de imediato. Se algo machuca, precisa ser trabalhado. Sentir que está sendo sempre ultrapassado ou passado para trás é uma maneira cruel de viver e uma visão espiritual da vida que não compreende que, nesse aspecto, somos todos iguais. Não precisamos competir, somos diversos, somos muitos e somos um só. Essa é a virada de chave do carma de Áries. Conseguir valorizar a si mesmo sem precisar do parâmetro do outro, sem precisar vencer o outro.
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A vida de um taurino é cheia de mudanças
e eles não gostam muito delas. Eles têm muito apego aos bens materiais e dificuldade de se adaptar a novas situações. A teimosia, principal traço desse signo, também não ajuda muito os taurinos. Quanto mais temos um problema, parece que ele acaba virando um padrão, se repetindo. É carma. É trabalho espiritual que precisa ser feito. Tudo que se torna um padrão incômodo só desaparece quando mudamos esse padrão em nós. Os taurinos precisam exercitar a flexibilidade, a determinação e a paciência
e aprender a valorizar aspectos menos materiais da vida.
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O famoso signo duas caras. É claro que essa impressão é um mentira, uma caricatura, mas a instabilidade e a oscilação de Gêmeos são marcantes. Essa personalidade variada faz com que Gêmeos tenha interesses variados e muita necessidade de movimento; de uma vida dinâmica e cheia de atividades. No fim, o geminiano acaba exausto e não consegue manter o foco, terminar aquilo que começa e se comprometer. Uma hora ama, depois odeia. O que era bom ontem pode não ser amanhã. A estabilidade e o equilíbrio são as grandes lições de Gêmeos. Quando eles conseguem sossegar é o fim do carma.
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A ligação que Câncer tem com a família e a forma intensa como se relaciona com os outros, faz com que os cancerianos deixem de satisfazer as suas próprias vontades e sufoquem suas necessidades. Acabam sempre cedendo para agradar ou depositando no outro sua felicidade. Por isso, quem pertence ao signo de Câncer precisa trazer mais racionalidade para as ações, para evitar que os sentimentos estejam sempre no controle. A carência também é parte do carma, e significa que o canceriano precisa depender menos afetivamente das pessoas. Esperar menos das pessoas e não se magoar com facilidade.
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Leão tem uma carma fácil de perceber: vaidade. Os leoninos adoram se exibir, ser o centro das atenções, brilhar. Leão precisa trabalhar o ego
, aprender a domar essa entidade e perceber que nossas virtudes não precisam ser alardeadas, muito menos motivo para competição. Quando o ego enfraquece é que o amor verdadeiro aparece. O amor incondicional que perseguimos só pode existir quando o ego já se desfez. É um carma difícil, mas muito compensador.
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Virgem é o signo dos detalhes, do perfeccionismo, da cobrança interna sem fim. Um virginiano tem dificuldade para relaxar
, pois está sempre ocupado com alguma meta, alguma coisa que precisa ser feita, resolvida, melhorada, recolhida, organizada ou limpa. Virgem precisa se perdoar. Parar de se cobrar tanto, de tentar ter um ambiente perfeito em volta de si e construir uma vida perfeita. Às vezes, muito pouco já é suficiente. São momentos, são coisas pequenas que fazem a vida valer a pena e justificam a encarnação neste mundo. E Virgem às vezes perde esses momentos porque não está 100% presente. É aprender a valorizar o que realmente importa para superar essa carma.
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A indecisão
de Libra é mais uma indefinição interna do que uma dificuldade de decidir entre o rosa e azul. Libra tende a deixar passar as oportunidades da vida em função dos outros, ou porque não conseguiu tomar uma decisão importante sob pressão. Um libriano pode esquecer de si mesmo e adoecer com isso. Aprender a dizer não é a sacada que tira libriano do carma e o coloca na jornada de evolução. É preciso aceitar os próprios limites, se respeitar, cuidar de si. Dar para si mesmo o mesmo amor, respeito e compreensão que dá aos outros. O carma do libriano é o amor. Ensinar o amor aos outros e também aprender a se amar.
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Um escorpião na natureza está sempre pronto para picar. E o signo de Escorpião também. Sempre desconfiados, tendem a atacar para se defender. Acontece que essa característica pode prejudicar os relacionamentos e bloquear os caminhos do coração dos escorpianos. Escorpião vence o carma quando aprende a confiar mais nas pessoas e lidar com as decepções sem construir um muro em volta de si ou ferir os outros. Seja por dentro a fortaleza que demonstra ser por fora para não perder o melhor da vida: o amor. Sempre o amor.
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Sagitário se sente como um passarinho na gaiola. Eles querem voar, mas as regras e convenções sociais o aprisionam. Precisam exercer liberdade, mas isso traz conflitos entre o que eles querem e o que esperam deles. Por isso, eles têm dificuldade de adaptação social. O senso de comunidade é o calcanhar de Aquiles de Sagitário. Seu desejo de liberdade pode impactar na vida de outras pessoas, momentos em que o sagitariano precisa decidir entre sua liberdade e o direito ou vontade de alguém. Esse é o lance aqui: saber quando é sua hora e quando a prioridade é o outro.
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Capricórnio é inflexível, exigente e precisa viver em um mundo de regras e disciplina. Não conhecem outro caminho para vencer, para alcançar objetivos. Mas esse não é o caminho da evolução espiritual
. Pelo contrário. Despertar a mente exige se libertar de regras e padrões e conseguir enxergar a vida com olhos sensíveis, não rígidos. Regras ajudam, mas é na exceção que se esconde a evolução, a quebra do paradigma, o despertar. O carma de Capricórnio é flexibilizar a visão de vida para conseguir alcançar o outro, o universo do outro. Quando vemos no outro um espelho de nós, nossa condição espiritual vem à tona e a empatia se encarrega da nossa evolução.
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Aquário parece um mar calmo e tranquilo, mas essas águas profundas escondem muitos segredos. Aquário parece ter o coração gelado, pois afoga em si mesmo suas emoções. Às vezes se torna rebelde em função disso. Aquarianos também tendem a sacrificar suas vontades em função do outro, alimentando ainda mais esse mar de mágoas e fortificando essa casca protetora que esconde as emoções. É o padrão aquariano, mas não é o caminho.
Ninguém consegue evoluir sem demonstrar suas vontades e expressar suas emoções. É nas emoções que estabelecemos conexões e vínculos duradouros com o outro. É cuidando de nós que podemos cuidar do outro. Quando aquário se torna transparente em suas relações, consegue mostrar de fato o que carrega dentro do coração, o caminho da evolução aparece e o carma é deixado para trás. É a flexibilidade e a aceitação das emoções que causam o salto evolutivo em aquário. A partir daí é só colher os frutos dessa jornada.
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Peixes têm dificuldade de se conectar com a realidade. Eles vivem sonhando e são muito influenciados pelas idealizações que criam. E quando a realidade não agrada, se apegam ainda mais a esses ideais ilusórios, se refugiam em um mundo imaginário e se escondem dos problemas. A vida passa e tudo que pode ser empurrado para debaixo do tapete, lá permanece. Quando fazem isso eles se tornam dependentes afetivamente do outro, muito frágeis e vulneráveis.
Desapegar da fantasia é o segredo do carma de Peixes. Nada é perfeito e a vida nem sempre nos dá o que esperamos dela. Cresce quem lida com as frustrações e encara de frente a realidade e os problemas. Pintar um mundo cor-de-rosa não faz dele melhor e cega nossos olhos para as verdades que podem nos despertar. O mundo é o que é. O amor humano é falho e, para que brote em nosso coração um amor mais desprendido e incondicional, é preciso compreender isso e aprender a perdoar.
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