Espiritualidade

Ritual de purificação para fazer nesta Sexta-Feira 13

Sexta-feira 13: Livre-se de más energias nesta sexta-feira 13.

WeMystic
WeMystic - WeMystic
Repórter
13/03/2026 00:24

Ritual de purificação para fazer nesta Sexta-Feira 13
crédito: Wemystic
Se a sensação de peso sobre os ombros, cansaço e falta de motivação sem motivo aparente andam frequentes em sua vida, é hora de realizar um bom banho para purificar e proteger contra as energias negativas. Para um ritual de purificação é essencial se apresentar com roupas de cores claras, preferencialmente o branco e mentalizar boas vibrações durante todo o processo. A seguir, vamos ensinar duas formas de purificação para esta sexta-feira 13. Uma para sua casa e outra para fazer um banho.

As vibrações das Sexta-feira 13 são ideais para a realização de rituais

Além de purificar o corpo, purificar o ambiente em que vive é muito importante para afastar toda e qualquer energia negativa que esteja presente. Portanto, nesta sexta-feira 13, inicie uma faxina geral. Jogar coisas fora, mudar os móveis de lugar e sempre mentalizar boas energias são uma boa forma de começar. Ao passar panos nos móveis e chão, coloque um pouco de alfazema na água, isso fará com que as energias negativas se afastem de seu lar.

Banho de Purificação em Sexta-feira 13 - Como fazer?

Feita a limpeza, acenda incensos para manter a purificação do ambiente. Os mais indicados são alfazema, sete ervas, arruda, alecrim e quebra-demanda. Outra dica para manter as más energias afastadas de sua casa é cultivar plantas diversas e também ter um vaso de sete ervas (facilmente encontrado em floriculturas e feiras) para espantar quem vier trazendo o mal20Para fazer um banho de purificação nesta sexta-feira 13, você irá precisar das seguintes ervas:
  • Alfazema: Afasta o medo, a insegurança, purifica, atrai amor e riquezas, e ainda equilibra suas emoções;
  • Guiné: poderosa erva contra o mal, a guiné limpa, purifica e ainda afasta as energias negativas ao redor;
  • Boldo: Acalma, alivia a angústia e melhora o humor;
  • Alecrim: Revigorante, o alecrim tonifica o corpo e a mente, além de manter o alto astral;
  • 3 folhas Manjericão: o manjericão atrai paz, alegria e bons caminhos, além de ser um poderoso purificador. Se estiverem em vasos, assim como a arruda, quando o ambiente está carregado, eles murcham rapidamente.
Modo de Preparo:
  1. Reúna estes ingredientes em uma vasilha, jogue água morna sobre eles e macere as ervas com as mãos.
  2. Após o banho comum de higienização (que pode também ser tomado com sete pétalas de rosas brancas, em água morna), coe as ervas e jogue a água da vasilha do pescoço para baixo, sempre mentalizando boas vibrações. Apenas enxugue-se.
  3. Para descartar as ervas que restaram, agradeça a Mãe Natureza e coloque-as ao pé de alguma árvore.
Uma dica para quem estiver se sentindo muito carregado de energias negativas é acrescentar 7 folhas de Quebra Demanda (também conhecida como erva Tira-Teima) e um pouco de sal grosso à mistura. Apesar de possuir uma força especial ao ser realizado em uma sexta-feira 13, o ritual de purificação pode ser feito sempre que se sentir carregado de negatividades. Veja também:

