Baralho Cigano: os segredos por trás do significado de cada carta

Significado do Baralho cigano como Oráculo Divinatório

O baralho cigano é composto por 36 cartas de um comum baralho de cartas (excluindo o curinga e as cartas do 2 ao 5 de todos os naipes).

Cada uma destas cartas possui um significado e isso faz com que não exista possibilidade de haver duas leituras do mesmo jogo. Dai este ser o mais objetivo oráculo que existe.

Cada naipe do baralho comum fala de um assunto específico e por isso não há como fugir das questões que passam em sua mente na hora de jogar as cartas.

Baralho para desvendar segredos

Apesar de ser chamado de Baralho Cigano, este jogo foi criado por uma cartomante francesa. No entanto, foi mesmo o povo cigano que difundiu e trouxe o baralho cigano para o mundo da ribalta. Ainda assim, nem todos os ciganos tinham a capacidade de jogar o baralho cigano. Até porque este oráculo só podia ser lido por mulheres, pois só elas possuíam a capacidade mágica de ouvir o Divino.Se pensa que pode esconder uma parte de sua vida, está muito enganada. O baralho cigano desvenda todos os segredos e deixa a nu toda nossa vida. Por isso, se você realmente precisar encontrar seu rumo, achar respostas para as questões que você, sozinha, não consegue responder, o baralho cigano poderá ser uma grande ajuda pois consegue colocar em você a capacidade de optar, depois de orientar seus caminhos e indicar direções. Mas se lembre, todas as decisões são tomadas por você. Não deixe que o baralho cigano, ou quem quer que seja, domine sua vida. Você tem o domínio total. Tome decisões ponderadas, mas sempre de acordo com seus valores e capacidades. O baralho cigano é dos oráculos mais conhecidos e difundidos do mundo, mas teve seu início na Europa. Ao longo de séculos, os ciganos foram sendo associados à capacidade de adivinhação do futuro através de suas cartas e de sua capacidade de interpretar um comum baralho de carta, aos olhos dos menos esclarecidos. Conhecido por ser o oráculo mais direto, o baralho cigano é em dúvida uma forma direta e ágil de ficar conhecendo sua sorte. Tradicionalmente, o baralho cigano só poderá ser lido por mulheres pois somente elas possuem a capacidade e sensibilidade de comunicar com o Divino e de ouvir as respostas que esta entidade sopra a seu ouvido.