Baralho Cigano: os segredos por trás do significado de cada carta
12/03/2026 00:22
Uma das tradições ciganas mais antigas é a arte de adivinhar o futuro. Tradicionalmente, eram as mulheres ciganas que se dedicavam a esta arte que toda a vida fez parte deste povo. Sabendo que seria necessário criar uma ferramenta mais facilmente transportável, o povo cigano criou o baralho um cigano, um oráculo composto por 36 cartas de um baralho de cartas normal (depois de tirar as cartas do 2 ao 5 e os curingas) que possui uma simbologia e significado muito próprio. Este baralho cigano é capaz de mostrar tudo sobre a vida do consultante: Passado, presente e futuro. Conheça agora o significado das cartas do baralho cigano.
Significado das Cartas do Baralho Cigano: todas as 36 cartas
- O Cavaleiro Clique Aqui
- O Trevo Clique Aqui
- O Navio ou o Mar Clique Aqui
- A Casa Clique Aqui
- A Árvore Clique Aqui
- As Nuvens Clique Aqui
- A Cobra Clique Aqui
- O Caixão Clique Aqui
- As Flores Clique Aqui
- A Foice Clique Aqui
- O Chicote Clique Aqui
- Os Pássaros Clique Aqui
- A Criança Clique Aqui
- A Raposa Clique Aqui
- O Urso Clique Aqui
- A Estrela Clique Aqui
- A Cegonha Clique Aqui
- O Cachorro Clique Aqui
- A Torre Clique Aqui
- O Jardim Clique Aqui
- A Montanha Clique Aqui
- O Caminho Clique Aqui
- O Rato Clique Aqui
- O Coração Clique Aqui
- O Anel Clique Aqui
- Os Livros Clique Aqui
- A Carta Clique Aqui
- O Cigano Clique Aqui
- A Cigana Clique Aqui
- Os Lírios Clique Aqui
- O Sol Clique Aqui
- A Lua Clique Aqui
- A Chave Clique Aqui
- O Peixe Clique Aqui
- A Âncora Clique Aqui
- A Cruz Clique Aqui
Significado do Baralho cigano como Oráculo DivinatórioApesar de ser chamado de Baralho Cigano, este jogo foi criado por uma cartomante francesa. No entanto, foi mesmo o povo cigano que difundiu e trouxe o baralho cigano para o mundo da ribalta. Ainda assim, nem todos os ciganos tinham a capacidade de jogar o baralho cigano. Até porque este oráculo só podia ser lido por mulheres, pois só elas possuíam a capacidade mágica de ouvir o Divino.
- O baralho cigano é composto por 36 cartas de um comum baralho de cartas (excluindo o curinga e as cartas do 2 ao 5 de todos os naipes).
- Cada uma destas cartas possui um significado e isso faz com que não exista possibilidade de haver duas leituras do mesmo jogo. Dai este ser o mais objetivo oráculo que existe.
- Cada naipe do baralho comum fala de um assunto específico e por isso não há como fugir das questões que passam em sua mente na hora de jogar as cartas.
Baralho para desvendar segredosSe pensa que pode esconder uma parte de sua vida, está muito enganada. O baralho cigano desvenda todos os segredos e deixa a nu toda nossa vida. Por isso, se você realmente precisar encontrar seu rumo, achar respostas para as questões que você, sozinha, não consegue responder, o baralho cigano poderá ser uma grande ajuda pois consegue colocar em você a capacidade de optar, depois de orientar seus caminhos e indicar direções. Mas se lembre, todas as decisões são tomadas por você. Não deixe que o baralho cigano, ou quem quer que seja, domine sua vida. Você tem o domínio total. Tome decisões ponderadas, mas sempre de acordo com seus valores e capacidades. O baralho cigano é dos oráculos mais conhecidos e difundidos do mundo, mas teve seu início na Europa. Ao longo de séculos, os ciganos foram sendo associados à capacidade de adivinhação do futuro através de suas cartas e de sua capacidade de interpretar um comum baralho de carta, aos olhos dos menos esclarecidos. Conhecido por ser o oráculo mais direto, o baralho cigano é em dúvida uma forma direta e ágil de ficar conhecendo sua sorte. Tradicionalmente, o baralho cigano só poderá ser lido por mulheres pois somente elas possuem a capacidade e sensibilidade de comunicar com o Divino e de ouvir as respostas que esta entidade sopra a seu ouvido.
Como jogar o baralho cigano?A leitura do baralho cigano apenas com 3 cartas é o ideal para quem está iniciando pois é um método simples e fácil de ler o baralho cigano. Utilizando esta técnica, consegue fazer uma análise do passado, presente e futuro através de cada uma das cartas na mesa. Para ser possível utilizar este método, é necessário que as 36 cartas do baralho cigano sejam bem embaralhadas e depois, com a mão esquerda, tem que se cortar o baralho em três. Vire uma carta de cada monte e leia elas da esquerda para a direita, tentando fazer uma análise de cada uma delas. A primeira carta representa o passado, a do meio o presente e a da direita simboliza o futuro. De salientar que a última carta não representa apenas o futuro, mas também a razão que levou o consultante a procurar o baralho cigano. Se num jogo existirem mais cartas negativas, o caminho é claro, pouco auspicioso. No entanto, se existir uma maior predominância de cartas positivas, sua questão segue o caminho certo. As cartas positivas vão indicar a você as proteções existentes e as virtudes que você revela. Já as cartas negativas vão mostrar os obstáculos que você necessita ultrapassar e os problemas que vão surgir ao longo de seu caminho. Para aprender passo a passo como jogar o baralho cigano, clique aqui.
Significado dos naipes no Baralho CiganoCada naipe do baralho cigano tem um simbolismo próprio, quer ao nível do elemento da natureza, quer da mensagem que quer passar.
- Naipe de copas: Este naipe simboliza o elemento Água e, normalmente, fala sobre sentimentos, emoções, feminilidade e de amor.
- Naipe de Ouros: Este naipe está ligado ao elemento Terra e simboliza a família, o dinheiro, a casa e a existência no mundo material.
- Naipe de Espadas: Este naipe está regido pelo elemento Ar e está ligado com a mente, as ideias, o intelecto, a criatividade e o pensamento.
- Naipe de Paus: Ligado ao elemento da natureza Fogo, este naipe representa a imaginação, a concretização, a afirmação, a motivação e as forças do Universo.
A primeira diferença é logo o fato de não ser necessário decorar ou estudar o baralho cigano pois ele é muito de intuição. Ou seja, quem está a ler o jogo tem que ter a capacidade de interpretar cada carta numa perspetiva geral, de aspetos cotidianos. Depois, por parte do consultante também deve haver alguma capacidade de interpretação do jogo e, por isso mesmo, deverá ter uma questão concreta em sua mente para que possa tirar uma resposta certeira à sua pergunta.
