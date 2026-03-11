Fases da Lua
Lua Minguante em Sagitário: nunca foi tão fácil dizer adeus…
Se despedir nem sempre é fácil, mas a Lua Minguante em Sagitário chega para lembrar que o fim de um ciclo também pode ser libertador. Sagitário, esse signo expansivo e aventureiro, nos ensina que despedidas não precisam ser tristes e […]
Carregando...
11/03/2026 00:12
compartilheSIGA
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu diaSe despedir nem sempre é fácil, mas a Lua Minguante em Sagitário chega para lembrar que o fim de um ciclo também pode ser libertador. Sagitário, esse signo expansivo e aventureiro, nos ensina que despedidas não precisam ser tristes e dolorosas elas podem ser um ato de amor-próprio, crescimento e, por que não, um passaporte para novas jornadas. Se você está passando por um término de relacionamento, amizade ou qualquer outra conexão que precisa ser encerrada, este guia vai te ensinar a dizer adeus sem arrependimentos e com o coração leve.
O que a Lua Minguante em Sagitário nos ensina sobre despedidas?Antes de tudo, bora entender essa energia poderosa? A Lua Minguante é aquela fase ideal para fechar ciclos, deixar ir o que não faz mais sentido e limpar o terreno para o novo. Já Sagitário é um signo regido por Júpiter, o planeta da expansão, dos aprendizados e da liberdade. Quando esses dois se encontram, temos a combinação perfeita para dizer adeus com sabedoria, maturidade e, quem sabe, até um toque de bom humor. Quer ver como? Segue a lista e vai na fé!
1. Agradeça pelo que foiCada relação tem seu valor, mesmo as que terminam. Sagitário não é de guardar ressentimentos ele prefere aprender e seguir em frente. Ao invés de focar no que deu errado, tente enxergar o que você ganhou com essa conexão. O que você aprendeu? Como cresceu? Pratique a gratidão, mesmo que seja apenas mentalmente.
2. Seja honesto, mas com levezaNada de ghosting ou sumir sem explicação! Sagitário valoriza a verdade, mas também sabe dosar com um pouco de diplomacia. Se você precisa terminar algo, seja direto, mas sem peso. Evite apontar dedos ou transformar a despedida em um campo de batalha. Um "olha, nossa conexão foi incrível, mas sinto que estamos em momentos diferentes" é muito mais sagitariano do que um dramático "você nunca me entendeu!".
3. Dê um toque de liberdade à situaçãoA energia sagitariana é sobre movimento. Se você sente que uma relação está te prendendo, talvez seja a hora de soltar. Isso não significa apagar todas as fotos, bloquear em todas as redes e fingir que nunca aconteceu. Permita-se um espaço para respirar, e quem sabe um dia o contato possa ser retomado de uma forma mais leve.
4. Transforme o fim em um novo começoA Lua Minguante em Sagitário é um chamado para novas aventuras. Que tal focar nos seus planos, aprender algo novo ou até planejar uma viagem? Encerrar um ciclo não precisa ser um buraco negro de sofrimento pode ser a abertura de um novo capítulo cheio de possibilidades.
5. Se preciso, deixe ir sem olhar para trásAlgumas despedidas são definitivas, e tudo bem. Se você sente que insistir só vai trazer dor, respeite o processo e siga em frente. Sagitário nos ensina que a vida é cheia de caminhos e que ficar preso ao passado só impede que novas histórias sejam escritas.
Lua Minguante em Sagitário: solte, confie e siga em frente!A Lua Minguante em Sagitário está aqui para lembrar que dizer adeus pode ser um ato de liberdade e crescimento. Nenhuma despedida precisa ser um fardo se for encarada com maturidade e leveza. Solte o que não faz mais sentido, confie no fluxo da vida e siga em direção ao novo com o coração aberto. E você, já viveu um encerramento de ciclo libertador?
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO