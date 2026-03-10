Terapia com Cristais
9 Cristais que Toda Mulher Deve Ter Consigo
Conheça os 9 cristais que toda mulher deveria ter por perto, para te ajudar a ter mais calma, irradiar beleza, ter autoconfiança e muito mais.
Carregando...
10/03/2026 00:18
compartilheSIGA
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu diaO corpo feminino é muito diferente do masculino e não sendo apenas a matéria a alma e a energia femininas são também muito enigmáticas para a ciência. Entretanto, terapias alternativas como a dos cristais, descobriu que cada mulher pode ter um amuleto, além de pedras preciosas. Quando temos cristais conosco, as nossas energias, que parecem tão inferiores, são aperfeiçoadas e fazem brilhar em nós esse presente divino que é o título de mulher. Os cristais para mulheres podem ajudar a desenvolver os dons femininos, utilizando melhor suas habilidades, além de cumprir a função de proteger a sua energia. Conheça neste artigo, 9 cristais para mulheres terem por perto.
9 cristais para mulheres terem por pertoO poder energético dos cristais é conhecido por muitas gerações e usado por civilizações antigas, especialmente como amuletos de proteção. A forma peculiar e perfeita como são formados na natureza, fez com que desde sempre acreditassem que há uma forte energia espiritual aliada a cada cristal. Os efeitos das pedras foram estudados para entender melhor as diferenças existentes entre cada uma delas. Confira abaixo, 9 cristais que fazem diferença energética na vida de qualquer mulher.
-
FluoritaAprimora a harmonia da mulher e ajuda as pessoas do sexo feminino a relaxarem com mais facilidade. Naqueles dias mais difíceis, uma pedra fluorita ao lado pode emitir boas vibrações e deixá-la em estado de calmaria e mansidão. Ver Pedra Fluorita na Loja Virtual
-
GranadaA granada é o cristal da beleza e ajuda toda mulher a se sentir mais linda e bela. Joias com este cristal exalam força e jovialidade. A troca de energias entre a mulher e o seu próximo também se dão de forma mais intensa. Ver Pedra Granada na Loja Virtual
-
Cristais para Mulher - SelenitaPara as mulheres que se sentem cansadas e, muitas vezes, deprimidas, a selenita é perfeita para um relaxamento e para o afastamento de qualquer energia negativa. Ver Pedra Selenita na Loja Virtual
-
Cristais para Mulher - PiritaA insegurança pode ser quebrada quando fazemos uso da Pirita. Este cristal é extremamente potente para que consigamos nos proteger e nos sentirmos poderosas. Ele ajuda na criação de um campo energético onde vibrações são emanadas contra possíveis ataques físicos e espirituais.
Ver Pedra Pirita na Loja Virtual
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
-
Cristais para Mulher - Quartzo RosaO amor está no ar quando usamos este cristal. O quartzo rosa ajuda nos mistérios da paixão e dão mais criatividade à mulher. Além de se sentir mais confortável durante o dia a dia, os sentimentos começam a se mostrar mais claros e duradouros. Ver Quartzo Rosa na Loja Virtual
-
Cristais para Mulher - SodalitaUma pedra excelente para mulheres ocupadas que precisam relaxar e restaurar suas energias. Estimula a glândula pineal e Chakra do Terceiro Olho ajudando assim a aprofundar a meditação. Ajuda você a ser verdadeira consigo mesma, defender suas crenças e verbalizar seus sentimentos. Estimula a confiança e o companheirismo, a liberação de velhos condicionamentos mentais e padrões e mentalidades rígidas. Ver Pedra Sodalita na Loja Virtual
-
AmetistaNão podemos nos esquecer dos cristais de ametista. Pedra muito conhecida pelos seus poderes espirituais. Para as mulheres que desejam uma espiritualidade mais elevada e livre de problemas, até mesmo dons de vidência e intuição podem ser obtidos! Ver Pedra Ametista na Loja Virtual
-
CornalinaA Cornalina é a pedra que restabelece a força vital. Essa pedra ajudas as mulheres a quebrarem os limites e estereótipos no mundo. Ela ajuda a afirmar suas escolhas e a ser fisicamente mais forte. Ver Pedra Cornalina na Loja Virtual
-
Cristais para Mulher - AmazonitaToda mulher deve ser capaz de falar com o coração e se conectar com as pessoas sem esquecer o seu Eu Interior. Quando precisar expressar sua autenticidade e alcançar equilíbrio e harmonia com os outros, recorra à Amazonita. Ver Pedra Amazonita na Loja Virtual
-
Cristais para Mulher - RodonitaA rodonita ajuda a trabalhar a aceitação de si mesma, trazendo paz quando exigem demais de você. Também auxilia na autoestima, promovendo sentimentos de segurança em relação a si própria.