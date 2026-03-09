Espiritualidade
Pombagira Tudo o Que Você Precisa Saber
Laroyê Pombagira! Conheça essa entidade do sexo feminino que liberta da submissão e das opressões de uma sociedade conservadora impostas quase sempre às mulheres.
09/03/2026 00:24
A Pombagira também conhecida por Pombogira, Pombajira ou Bombogira é uma entidade que trabalha na Umbanda, assim como Exu. Para muitos, a Pombagira é como uma personificação feminina de Exu, mas não é consenso entre as religiões. Uma entidade misteriosa e cheia de curiosidades que desperta a atenção de todos nas casas de culto das religiões afro-brasileiras. Conheça um pouco mais sobre essa entidade no vídeo acima ou, se preferir, continue lendo abaixo.
Quem é a Pombagira?Os primeiros relatos da Pombagira surgiram no início do século XX, e relatam uma entidade feminina muito sensual, liberta das opressões de uma sociedade conservadora e da submissão e do recato imposto ao sexo feminino. Segundo o médium Rubens Saraceni, a entidade é especialista em amor e relacionamentos por ser o orixá do Trono do Desejo e estímulo. Outros sacerdotes a veem como mensageira dos orixás (personificações divinas das forças da natureza), tendo sido, em outras vidas, uma mulher que sofreu muito e também fez outros sofrerem, e que retorna como entidade para evoluir ajudando os outros.
Preto e Vermelho... fala alta e risada estridenteUma entidade que adora o preto e o vermelho, de fala alta e risada estridente, com seu jeito faceiro joga charme aos homens, dança muito com sua saia rodada, bebe champanhe e fuma muitos cigarros. A Pombagira, assim como Exu, também são muitas, e assumem diversas falanges como a Pombagira Rainha, a Sete-Saias e a Menina de Praia, entre outras. A que tem maior notoriedade é Pombagira Maria Padilha, que, segundo a tradição, teria sido uma rica cortesã no século 14, amante de sete homens, incluindo o soberano do reino de Castela, atual região espanhola. A Pombagira assim como o Exu é o espírito de pessoas que tiveram encarnação na Terra, seres criados pelo pai que seguem o mesmo caminho evolucional que nós, seres encarnados. Ela trabalha auxiliando e guardando os planos inferiores vibracionais para combater o mal que ainda se encontra na criação divina. Pelo fato de Exus e Pombogiras atuarem em planos muito próximos às faixas vibracionais da Terra, são espíritos profundamente conhecedores das paixões humanas, de seus desejos, defeitos e qualidades. Trabalham atuando nessa energia para ajudarem àqueles que buscam suas orientações. "Ela é um orixá que abre caminhos, ajudando os fiéis a superar dificuldades", diz o babalorixá Antonio da Silva, do Terreiro Axé Alakeru llê Ogum, na Grande São Paulo.
O que você deve saber antes de pedir ajuda a PombagiraNão se recomenda a pedir sua ajuda para pedidos e desejos sobre homens casados. Há boatos que seu poder é muito forte e pode não gostar de sua oferta e voltar o trabalho feito contra você. Ela trabalha da linha de Obá e por isso sua integridade é incrível. A Pombagira apenas lhe trará o amor de forma infalível, se a pessoa em questão não estiver de antemão comprometida. Suas principais aparições são em entidades espirituais da Umbanda que incorpora e se expressa em um Médium. De acordo com a religião, a Pombagira é um dos espíritos que representa a luxúria e traz diversos tipos de prazeres a este mundo. Antes de suas mortes, essas entidades foram mulheres diretamente ligadas aos prazeres carnais, como prostitutas e estão em busca de evolução por meio da ajuda com os vivos. Sua especialidade principal está no auxílio prestado para relacionamentos e para o amor. Estimula a sexualidade e pode modificar o comportamento humano e de toda uma comunidade. As cores e objetos para oferenda são muitos, mas de preferência aqueles mais femininos e com tonalidades quentes como o vermelho e seus derivados. Alguns exemplos são roupas rendadas, o vinho, o batom, e as bijuterias. A cor preta também está entre suas cores favoritas, manifestando sua força e poder para apoio com as mulheres e ir contra o machismo.
A Pombagira é má?Não, isso é um pensamento equivocado. É comum ouvir pessoas que pensam que ela é devassa, mas essa é uma ideia errada. Tanto a Pombagira quanto Exu trabalham dentro da energia sexual, da energia animal que liga os homens à Terra. Por isso se apresentam como sedutores e encantadores aos seus consulentes. Como existe a ideia de que ela foi uma pessoa má, que fez outras pessoas sofrerem, muitos têm medo da Pombagira e do seu jeito extravagante e barulhento. "Ela foi uma mulher que fez muita maldade quando viva, mas no mundo espiritual se coloca à disposição para ajudar as pessoas no que elas pedirem", diz o pai-de-santo Anderson Soares, do Templo de Umbanda Ogum e Oxum, em São Paulo. "Quer auxiliar os outros a encontrar o seu caminho para se tornar um espírito melhor."
Quem recorre à Pombagira?Em geral, os fiéis recorrem à Pombagira para solucionar problemas afetivos, como arranjar casamento, mas também há pedidos para sucesso nos negócios, nos estudos e outras necessidades. Em troca, a mensageira exige algumas oferendas, como tecidos de seda, velas e rosas vermelhas, joias, perfumes, cigarro e comidas. Tudo deve ser posto em uma encruzilhada em forma de T, que representa o órgão sexual feminino. E, em se tratando de uma entidade quente, exige ainda que haja muita sensualidade no pedido, o devoto deve incorporar o mesmo clima da Pombagira durante o culto para que seu desejo seja atendido.
Como ela se manifesta?Em suma, na maioria das vezes ela demonstra diversos indícios de que irá aparecer. As características mais frequentes de suas aparições são em mulheres, demonstrando constantemente sua feminilidade e identificação com os desejos que permanecem em suas mentes. Seu poder consegue trazer para si a admiração de todos e por conta deste fato prefere sempre se incorporar em pessoas que possuem lugar de renome. Com a capacidade de atrair a confiança, admiração e atenção para si, preferem se manifestar em pessoas que ocupam lugar de destaque e liderança, e dão força a homens e mulheres que querem ser donos do próprio destino. Por conta de uma personalidade própria e com características fortes, a sociedade, algumas vezes, a consideram como uma entidade má e que tem por objetivo emanar a vulgaridade e prejudicar as pessoas. Isto não é absolutamente verdade. Você se sente perdido, precisa de conselhos? Além dos motivos como o amor e relacionamento, também é possível pedir a opinião dela por meio da participação de um ritual em terreiro, no qual, médiuns poderão oferecer consultas incorporados pelo espírito. Perguntas serão realizadas e as repostas virão de maneira concisa e elaborada para atender a todos os aflitos com o propósito de estabelecer uma ligação de bondade e amor para aqueles que a seguem. Nestes rituais, apenas para curiosidade, a maioria das questões levadas a ela são sobre sexualidade, já que esta é, no entanto, sua especialidade na outra vida. Ela sempre busca compartilhar experiências e histórias.
Homenagem à PombagiraEste texto de homenagem foi retirado da página de Facebook "Pombagira Cigana da Estrada".
"Ser Pombagira é viver mil vezes em apenas uma vida, é lutar por causas perdidas e sempre sair vencedora, é estar antes do ontem e depois do amanhã, é desconhecer a palavra recompensa apesar dos seus atos. Ser Pombagira é caminhar na dúvida cheia de certezas, é correr atrás das nuvens num dia de sol e alcançar o sol num dia de chuva. Ser Pombagira é chorar de alegria e muitas vezes sorrir com tristeza, é cancelar sonhos em prol de terceiros, é acreditar quando ninguém mais acredita, é esperar quando ninguém mais espera. Ser Pombagira é estar em mil lugares de uma só vez, é fazer mil papéis ao mesmo tempo, é ser forte e ser frágil pra ter um carinho. Ser Pombagira é se perder em palavras e depois perceber que se encontrou nelas, é distribuir emoções que nem sempre são captadas. Ser Pombagira é comprar, emprestar, alugar, vender sentimentos, mas jamais dever, é construir castelos na areia, vê-los desmoronados pelas águas e ainda assim amá-las. Ser Pombagira é saber dar o perdão, é tentar recuperar o irrecuperável, é entender o que ninguém mais conseguiu desvendar. Ser Pombagira é estender a mão a quem ainda não pediu, é doar o que ainda não foi solicitado. Ser Pombagira é não ter vergonha de chorar por amor, é saber a hora certa do fim, é esperar sempre por um recomeço. Ser Pombagira é ter a arrogância de viver apesar dos dissabores, das desilusões, das traições e das decepções. Ser Pombagira é ser mãe dos seus filhos e dos filhos dos outros e amá-los igualmente. Ser Pombagira é ter confiança no amanhã e aceitação pelo ontem, é desbravar caminhos difíceis em instantes inoportunos e fincar a bandeira da conquista. Ser Pombagira é entender as fases da lua por ter suas própria fases. É ser "nova" quando o coração está a espera do amor, ser "crescente" quando o coração está se enchendo de amor, ser "cheia" quando ele já está transbordando de tanto amor e "minguante" quando esse amor vai embora. Ser Pombagira é hospedar dentro de si o sentimento de perdão, é voltar no tempo todos os dias e viver por poucos instantes coisas que nunca ficaram esquecidas. Ser Pombagira é cicatrizar feridas de outros e inúmeras vezes deixar as suas próprias feridas sangrando. Ser Pombagira é ser princesa aos 20, rainha aos 30, imperatriz aos 40 e especial a vida toda. Ser Pombagira é conseguir encontrar uma flor no deserto, água na seca e labaredas no mar. Ser Pombagira é chorar calada as dores do mundo e em apenas um segundo já estar sorrindo. Ser Pombagira é subir degraus e se os tiver que descer não precisar de ajuda, é tropeçar, cair e voltar a andar. Ser Pombagira é saber ser super-homem quando o sol nasce e virar cinderela quando a noite chega. Ser Pombagira é acima de tudo um estado de espírito, é ter dentro de si um tesouro escondido e ainda assim dividi-lo com o mundo. Laroyê Lebarâ ! ! ! ! ! !"
