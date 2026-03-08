Acupuntura
Energia Feminina: Como Despertar o Seu Lado Divino?
Ao longo da história, a energia masculina foi reverenciada e aproveitada enquanto a energia feminina era oprimida. Observe que, quando nos referimos ao Divino Masculino e ao Divino Feminino, não falamos sobre gêneros ou preferências sexuais, mas sobre a energia […]
08/03/2026 00:30
Ao longo da história, a energia masculina foi reverenciada e aproveitada enquanto a energia feminina era oprimida. Observe que, quando nos referimos ao Divino Masculino e ao Divino Feminino, não falamos sobre gêneros ou preferências sexuais, mas sobre a energia que possuímos em nós, composta por sistemas de crenças, pensamentos, sentimentos, intenções e ações.
Energia feminina x energia masculinaPor causa da sociedade patriarcal em que muitos de nós crescemos, adotamos muitos programas, crenças, hábitos e comportamentos de desempoderamento sobre o que a energia feminina representa. Muitas mulheres, mas também homens, ainda veem a energia feminina como inferior à energia masculina. Muitas mulheres estão fingindo ser mais masculinas para se sentirem seguras, dignas, respeitadas e fortes. E muitos homens ainda sentem vergonha de admitir que operam a partir da energia feminina. Mesmo aqueles que escolheram profissões muito criativas, como fotógrafos e designers, temiam admitir que é a sua energia feminina que os impulsiona, os inspira e fortalece sua visão. Como a maioria das crianças quando crescidas foi levada a acreditar que a energia feminina era fraca ou mais fraca que a masculina (o que não é verdade), mulheres e homens na vida adulta optam por escondê-la e não se sentem à vontade para expressá-la. Muitos de nós adotamos crenças, hábitos e programas tão incapacitantes que realmente nos esgotaram a capacidade de expressar a essência feminina divina em seu poder autêntico. Muitas pessoas acreditam que, para ter sucesso na vida, é preciso ser apenas prático, racional, lógico, sempre perseguir, empurrar e controlar (energia masculina). Embora essas qualidades possam ser valiosas às vezes, não basta viver uma vida plena e equilibrada. Se somente operarmos a partir da energia masculina, nunca expressaremos completamente nosso verdadeiro potencial. A extraordinária beleza da energia feminina, divina e saudável dentro de nós, será deixada inexplorada.
O que realmente desejamos e como conhecer sua própria energiaA verdade é que, profundamente, todas as mulheres e homens desejam abraçar, honrar e se render à essência feminina natural e expressar sua beleza através de crenças, pensamentos, sentimentos, intenções e ações. Desejamos ser profundamente íntimos, vulneráveis, aceitos e honestos na frente um do outro, sem ter que nos esconder. Desejamos nutrir nossa alma e nutrir um ao outro apenas com amor e bem-aventurança. Desejamos ser compreendidos e mantidos. Todos desejamos profundamente nos sentir seguros e confiantes na presença um do outro. Então, o que nos impede de fazer isso? A resposta é simples, mas complexa. A maioria das pessoas desconhece sua própria energia (crenças, pensamentos, sentimentos, intenções, hábitos e ações) que sabotam-se à esquerda, à direita e ao centro, apenas para querer culpar outra pessoa. A maioria de nós estava condicionada a operar a partir da vitimização, em vez de uma auto capacitação e reflexão. Seguimos o caminho fácil, fugimos da intimidade, buscamos aprovação ou perseguimos pessoas indisponíveis (porque, inconscientemente, isso nos lembra a dinâmica do relacionamento que tivemos com a mãe ou pai negligente - que foram nossos primeiros relacionamentos). Não conseguimos olhar para dentro e curar nossas feridas passadas porque isso é "intenso demais". Mas se continuarmos a operar a partir deste local de vitimização, apenas atrairemos a mesma realidade repetidamente.
Como essa vitimização acontece na energia feminina não desperta?Necessitar de validação externa, ser superficial, evitar intimidade, fugir da honestidade (consigo mesmo e com os outros), ser exigente, mal-humorado, ciumento, manipulador. Contraditório, abnegado pelos outros, sentir-se vítima, ser carente, inseguro, sem autoestima de confiança, é instável, sem fundamento, emocionalmente faminto, desesperado, disperso, medroso, sedutor, possessivo, vingativo, rígido, sem vontade de confiar e sendo excessivamente controlador. À medida que curamos ambas as energias internas, não projetamos mais limitações ou dores passadas externamente e, portanto, podemos criar harmonia dentro de nós mesmos e com nosso amado, assim como com o restante da humanidade. Saiba mais:
