Vênus em Áries: dicas para solteira, casada ou poliamor, por Deborah de Obá
06/03/2026 00:21
A passagem de Vênus em Áries é um marco astrológico que traz paixão e assertividade aos relacionamentos. Isso ocorre pois Vênus é o planeta do amor e, por ser carregado pela impulsividade e a comunicação mais direta de Áries, este evento se firma como uma entrada magnífica para:
- Aventuras;
- Despertar de grandes emoções;
- Sensações intensas;
- Necessidade de liberdade no relacionamento;
- Potência nas relações sexuais.
Vênus em Áries altera com o estado civil?Em geral não importa muito o estado civil da pessoa com Vênus em Áries. Percebemos que as suas emoções são fortes, com muita vontade de aproveitar a vida. Vênus traz os sentimentos mais aflorados, fazendo com que você sinta mais e também espere que os demais sintam na mesma frequência. Logo, não será fácil conviver com quem quer que seja durante este período, pois essa pessoa esperará que os outros façam concessões e estejam disponíveis quando sentir desejos e vontades. Para satisfazer seus desejos, essa pessoa não vai hesitar em usar todos os tipos de truques para conseguir o que deseja (às vezes até sendo um pouco manipuladora). Outros serão bem originais e até com um senso de humor apurado afinal, quem não gosta de relaxar com bons risos antes de apimentar as coisas, não é mesmo? Contudo, as aventuras poderão navegar por todos os polos, independentemente de sua situação amorosa. No fim das contas, entendemos que Vênus afeta positivamente a nossa energia, e poder desfrutar desse presente torna a vida mais prazerosa.
Estou solteira, e agora?Com a chegada de Vênus em Áries, a sexualidade vem à tona com sua potência sensual. Logo, é muito importante notar os sinais do seu corpo e estar com a mente aberta para se permitir. É saudável explorar o nosso potencial sexual, e entender que sempre há disposição para novas experiências. Em todos os lugares que for visitar, faça com que as coisas comecem a se mover e, se tiver aprendido a proceder mais pacientemente, a recepção será sempre calorosa. Por ser uma pessoa que não tenta apressar os outros, é possível que você seja bem lembrada e o outro sempre pedirá bis. O que mostra francamente se a coisa vai bem ou não, será a linguagem corporal e sensual dos seus pretendentes. No entanto, sobre a relação íntima, evite qualquer forma de dependência, seja meramente emocional ou que ultrapasse os limites do que o outro aceita ou deseja fazer. Por isso, pode ser que lhe custe muito ter relações fixas duradouras, pois a sua própria necessidade falará mais alto. Existe neste aspecto, uma tendência muito impulsiva, e é capaz de se apaixonar por outra pessoa de um dia para outro. Logo, é necessário ter cuidado e respeitar os sentimentos de seus próximos, e tentar ser menos direta ao ponto, para não correr o risco de ofender.
Como será se estou noiva ou casada?Uma pessoa comprometida, em geral, irá dominar na relação e, seguramente, tanto a nível afetivo quanto familiar, terá a tendência de representar uma liderança nas escolhas e decisões. A vida sexual de um parceiro com Vênus em Áries no mapa astral será bem agitada e sempre com alguma novidade. A questão aqui pesa quando falamos de fidelidade, já que mesmo em um relacionamento formal, se o parceiro não acompanhar, pode ser substituído por alguém com mais ambição ou que seja mais recíproco nas atividades dentro do relacionamento. E antes que isso aconteça é necessário que as coisas sejam conversadas, e refletidas, já que é preferível manter a diplomacia no relacionamento ao invés de tomar uma atitude mal pensada e se arrepender depois. Assim, o ideal para quem é comprometido ao passar por Vênus em Áries é viver, mas dentro dos limites. Outro detalhe importante é que a comunicação flua com toda a liberdade para que possa dizer o que sente e no que acredita. Para manter a chama constante ou o crescimento entre ambos, mesmo que cada um tenha suas limitações pessoais.
Vênus em Áries: Atenção nas projeçõesO parceiro ideal seria com um apelo comunicativo e uma personalidade mais ativa, para que, desta forma, você possa se sentir envolvida em alguém com grande repertório e visualização social. Em muitas ocasiões você pode desfrutar de alguém como uma ocupação na área da comunicação social ou relações públicas. A primeira coisa a saber é que, para chegar em um noivado, será nosso Vênus em Áries quem tomará a iniciativa para alcançar seu objetivo. A energia depositada para alcançar a situação em questão, terá e passará por todos os desafios necessários quando decida definir este relacionamento. A autenticidade do parceiro deve ser o principal fator para conviver com alguém franco e direto, que não vai esconder o que pensa ou sente. Essa transparência é especialmente evidente quando um dos parceiros tem Vênus em Áries. Como já vimos, a forma de expressão é muito enfática, o que pode gerar situações desafiadoras. Para manter esse relacionamento, é necessário ter paciência e uma personalidade tranquila, pois parte da demonstração de amor será aprender a ceder. É evidente que, na maioria das situações, inclusive para chegar a compromissos, o outro parceiro precisará viver muitas experiências diferentes, de comum acordo, ou aceitar que Vênus em Áries assuma a liderança no relacionamento. Os preparativos para o futuro casamento podem ser deixados nas mãos de Vênus em Áries, já que sua criatividade e coragem podem trazer detalhes muito originais.
Amor ao cubo, ou poliamorQuando se trata de poliamor, Vênus em Áries está em sua condição ideal para explorar todas as aventuras e fantasias desejadas. Sob essa influência, terá um magnetismo que o tornará extremamente atraente para o sexo oposto. Você será naturalmente atraído por pessoas ativas e com vidas intensas, porém, não desejará ser dominado por elas. A liberdade será essencial, e será difícil tolerar qualquer tipo de limitação. Com o tempo, você precisará aprender a fazer concessões se quiser manter relacionamentos estáveis. Caso contrário, outros serão atraídos por sua fascinação em vez de por sua estabilidade. Geralmente, essa condição dura vários anos antes que você aceite um compromisso mais sério. Para Vênus em Áries, sentir integridade, reciprocidade e aprender com as experiências são fatores importantes. É claro que nem sempre encontrará alguém disposto a se submeter à liderança ou controle em um relacionamento. Se não houver sentimentos, você certamente deixará de valorizar alguém que não consiga acompanhar seu ritmo. Sua eloquência e determinação mostrarão ao parceiro ou aos amigos que você não depende de ninguém para se sustentar no dia a dia. No entanto, isso pode causar problemas nos relacionamentos ou encontros com alguém muito protetor. Essa pessoa, sem dúvida, não ocupará o coração cheio de energia e vontade própria. É importante perceber que, para alguém com Vênus em Áries, o poliamor permanece seletivo. Mesmo com mais de uma opção de relacionamento, você tem total capacidade de escolher com quem se envolve. O que o motiva é viver algo novo, aprender com uma experiência diferente e, sem dúvida alguma, entregar a todos, por igual, essa intensidade. Sua abordagem será franca e direta, provavelmente apoiada por grande atratividade física. De fato, graças à sua natureza amigável, você será capaz de lidar com sucesso até mesmo com a pessoa mais inflexível. Relacionar-se com um parceiro cuja profissão esteja relacionada com as artes plásticas ou o mundo da música seria ideal. Da mesma forma, uma ocupação na área da comunicação social ou relações públicas pode trazer-lhe muito sucesso e satisfação interior. Você também pode gostar:
