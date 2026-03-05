Orações da Umbanda para Rezar em Março

Outras Religiões
Na Umbanda, não existe nenhum orixá que seja celebrado durante o mês de março. Apesar de Iansã ser a Orixá que mais influencia os nascidos em março, sua data de celebração é em 4 de dezembro. Então, as celebrações presentes neste mês são: a das Pombagiras e do Fechamento de Corpo. Entenda abaixo e confira as orações da Umbanda em março!
Celebrações, rituais e Orações da Umbanda em MarçoNa Umbanda, a Cerimônia de Fechamento de Corpo é realizada pelo sincretismo religioso com a Sexta Feira da Paixão na religião católica. Já o Dia da Pombagira é celebrado no dia 8 de março, pois coincide com o Dia Internacional da Mulher apesar de nem todos os terreiros de Umbanda associarem a data à essa entidade.
Orações da Umbanda em Março - Dia 8 de março Dia da PombagiraReza a lenda que um dia um médium sentiu a proximidade de uma guia espiritual que se mostrou como uma Pombagira. Em uma longa conversa, ela mostrou-se insatisfeita por suas celebrações serem feitas juntamente com os Exus.
- Apesar de atuarmos junto com os nossos companheiros Exus, nós não somos nada parecidas com eles. Assim, não tem por que criar um dia para Exu e reverenciar-nos tambémDisse a entidade. Ela completou:
-Antes, na vossa ignorância, muitos nos chamavam de Exu mulher, mas hoje isso passou, pelo menos para muitos. Você o muito que fizemos por vocês e pela Umbanda, você não acha que está na hora de criar um dia só para nós? .O médium concordou. Entretanto, disse que os dias dos orixás na Umbanda são celebrados, em sua maioria, por associação a santos da Igreja Católica; o dia dos Pretos Velhos ao dia da abolição da escravatura, etc. Como iria associar um dia às Pombagiras? De início, o homem sugeriu associar à Maria Madalena, o que a Pombagira negou: Mas essa história de mulher da vida continuaria nos perseguindo, ou não foi por isso que você pensou nela? . O homem confirmou, desculpando-se. Ele então perguntou:
- Mas então com que santa sincretizamos a senhora, já que de santa a senhora não tem nada? .E ela respondeu:
Tem sincretismo ou arquétipo melhor para nós do que simplesmente a mulher, sem ser santa ou outra coisa qualquer? Simplesmente mulher? .O homem então percebeu onde ela queria chegar:
- Agora entendi, minha mãe. A senhora quer que louvemos o seu dia no Dia Internacional da Mulher, não é isso?A Pombagira confirmou: - Pense, moço, na revolução que isso seria. Homens homenageando suas mães, esposas, filhas, irmãs e nós, as Pombagiras! . Ela ainda pediu a ele: Espalhe isso. Tenho a certeza que alguns vão gostar e aderir, outros vão achar você um palhaço, mas faz parte. Se nós não agradamos a todo mundo, você também não irá agradar quando relatar para os outros o que eu lhe estou pedindo. E assim, pouco a pouco, muitos terreiros foram aderindo à celebração do dia 8 de março ao Dia da Pombagira.
Oração Poderosa à Pombagira para o Dia 8 de MarçoReze com muita atenção e fé:
Senhora Pombagira, que atua na luz e na lei do nosso Divino Criador; Nós te pedimos para que com vossas forças e irradiações divinas a Senhora nos ajude, esgotando em nós todos os vícios que fazem mal à nossa alma, nosso espírito e nosso corpo. Que não sejamos atormentados e vampirizados por nenhum desejo desvirtuado. Que a Senhora equilibre nosso emocional, despertando em nós as vontades do nosso Divino Criador. Pedimos também, Senhora Pombagira, que nas irradiações da nossa Mãe Oxum, nos mostre o melhor meio de amar, respeitar e ajudar a nós mesmos e aos nossos semelhantes , para que assim nosso íntimo seja reformado. E que, nas irradiações de nossa Mãe Iemanjá a Senhora leve para as profundezas do mar sagrado, todas as nossas dores, aflições e tormentos, fortalecendo o nosso desejo pela vida. E que, junto com a Mãe Nanã, a Senhora cure todos os males do nosso espírito, da nossa matéria, e com nossa Divina Santa Sara e o povo cigano a Senhora corte, desmanche e quebre todas as ações negativas enviadas a nós para que, livres e felizes, possamos seguir nosso caminho e cumprir nossa missão com vosso amparo divino. Salve todas as Pombagiras!
Orações da Umbanda em Março - Oração à Pombagira para fazer um pedidoSe você precisa realizar um desejo urgente, pode fazer um pedido à Pombagira, mas lembre-se, será preciso também fazer uma oferenda ou promessa a ela:
Salve Pombagira! Salve Maria Padilha! Salve Maria Molambo! Laroiê Exu Pombagira. Minha boa e gloriosa amiga Pombagira, mulher de sete Exus e defensora das mulheres, eu lhe rogo e lhe suplico que (faça o seu pedido). Em troca, lhe ofereço (faça aqui a sua oferenda ou promessa) Rainha Pombagira, pelos sete nós da sua saia, pelos sete Exus que acompanham seus passos Pelos sete guizos da sua roupa, Peço que sua proteção se faça sempre presente em meus caminhos. Rogo que meus caminhos sejam sempre abertos em todos os sentidos E principalmente no setor sentimental. Assim seja!
Rito de Fechamento de Corpo na UmbandaNa Umbanda, respeita-se todas as demais religiões e doutrinas, e o dia da Sexta Feira Santa também adquiriu grande importância para a religião brasileira. Além de se ter muito respeito pelo dia do calvário de Jesus Cristo, acredita-se também que é o dia em que os orixás descem do Orún (mundo espiritual) para conhecer a grande criação de Olorum (Pai, Criador, Deus Divino e criador de tudo).
Como funciona o ritual?Na noite de quinta para sexta-feira santa, os fiéis da Umbanda se protegem com seus contra-eguns. Os eguns são espíritos obsessores, que ainda não adquiriram grau de consciência o suficiente, e muitas vezes nem sabem que desencarnaram. Já na Sexta-feira Santa, realiza-se o ritual de Fechamento de Corpo. A cerimônia é de muita energia, os sacerdotes da Umbanda utilizam de ervas, cristais, pembas consagradas e outros elementos para criar elos com o plano espiritual e atrair energias de proteção aos encarnados. Este ritual tem por objetivo impedir a ação de espíritos obsessores e manipuladores de energias negativas nos seres encarnados, evitando males materiais, espirituais, acidentes, violência e ferimentos. O ritual é feito com as forças de Pai Ogum (sincretizado com São Jorge).
Orações da Umbanda em Março - Oração para Fechamento de CorpoPara realizar essa oração é preciso também seguir um ritual. Você vai precisar de 1 copo de água, 1 espada de São Jorge, 1 vela branca, 1 vela vermelha e 1 incenso de mirra. Coloque o copo de água (bem cheio) em cima de uma mesinha, acenda as duas velas e coloque a branca do lado direito do copo e a vermelha do lado esquerdo. Acenda o incenso de mirra e espete sua ponta na Espada de São Jorge. Em seguida, repita a oração com muita fé:
Justo juiz de Nazaré, filho da Virgem Maria, Que em Belém foste nascido entre as idolatrias E pelo amor de meu pai Ogum Peço, Senhor, pelo vosso sexto dia Que meu corpo não seja preso, nem ferido, nem morto Nem nas mãos da justiça envolto. Se os meus inimigos vierem para me prender Terão olhos, mas não verão Terão ouvidos, mas não ouvirão Terão bocas, não me falarão Com as armas de São Jorge serei armado Com a espada de Abraão serei coberto Com o leite da Virgem Maria serei borrifado Na arca de Noé serei arrecadado Com as chaves de São Pedro serei fechado Onde não me possam ver, nem ferir, nem matar Nem sangue do meu corpo tirar Também vos peço, Senhor, Por aqueles três cálices bentos Por aqueles três padres revestidos Por aquelas três hóstias consagradas Que consagrastes ao terceiro dia Desde as portas de Belém até Jerusalém E pelo meu Santo Pai Ogum Que com prazer e alegria Eu seja também guardado de noite como de dia Assim como andou Jesus no ventre da Virgem Maria Deus adiante, paz na guia Deus me dê a companhia que sempre deu a Virgem Maria Desde a casa santa de Belém até Jerusalém. Deus é meu pai, Deus é meu pai, Nossa Senhora das Dores minha mãe Com as armas de São Jorge serei armado Com a espada de São Tiago serei guardado para sempre Que assim seja. Amém.Quando terminar a oração, retire o incenso da Espada de São Jorge e passe a fumaça ao redor do seu corpo. Coloque então o incenso para queimar perto da vela e do copo dágua. Deixe que o incenso e as velas queimem por completo e no fim beba o copo de água. A Espada de São Jorge deve ser colocada na porta da sua casa, o resto das velas e incenso devem ser jogados no lixo. O copo pode ser reutilizado normalmente. Saiba mais :
