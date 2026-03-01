Horóscopo
Previsões do Tarot para Março de 2026: Quatro de Ouros
Veja como serão as previsões do Tarot para Março! Confira como está a energia para este mês.
01/03/2026 00:13
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu diaO Tarô do Mês de março de 2026 chega sob a energia da carta Quatro de Ouros. Esta carta simboliza segurança, limites e controle. Sentiremos a tensão entre proteger o que temos e deixar a vida seguir seu curso. Este mês é dedicado ao equilíbrio e à autoproteção. Trata-se de fortalecer limites e priorizar a estabilidade em detrimento do risco.
Energia do Mês: Quatro de Ouros
Conteúdo deste artigo:
O que representa o Quatro de Ouros?O Quatro de Ouros aparece quando há necessidade de pensar cuidadosamente sobre o que você está segurando e por quê. Sim, esta carta também fala de estabilidade material e segurança financeira. No entanto, muitas vezes é acompanhada por um sentimento de cautela excessiva ou medo de correr riscos. Esta carta é representada por uma figura segurando uma moeda firmemente contra o peito, com uma moeda equilibrada na cabeça e outras duas fixadas sob os pés. Isso simboliza:
- A moeda segurada contra o peito: o que você protege emocionalmente. Isso pode se referir a dinheiro, status social, estabilidade, orgulho ou até mesmo um relacionamento que você não quer perder.
- A moeda na cabeça: controle e retenção, o que às vezes pode levar à ansiedade, rigidez ou planejamento excessivo.
- As moedas sob os pés: o medo de perder o equilíbrio ou resistir à mudança. A necessidade de permanecer seguro, mesmo que isso signifique limitações.
Conselho geral do Tarô para março de 2026Março é um mês em que você pode sentir uma necessidade mais forte de controlar tudo. Assim como proteger seus recursos e manter as coisas previsíveis. O Quatro de Ouros chega para nos fazer parar e pensar sabiamente sobre nossas vidas. Tente entender suas prioridades, escolha o que realmente importa e o que você está segurando com tanta força. Este mês, faça um balanço de si mesmo, fazendo as seguintes perguntas:
- Estou realmente me protegendo... ou estou me escondendo atrás do meu medo?
- O que estou tentando controlar e o que temo que aconteça se não o fizer?