Previsões do Tarot para Março de 2026: Quatro de Ouros

Veja como serão as previsões do Tarot para Março! Confira como está a energia para este mês.

01/03/2026 00:13

Previsões do Tarot para Março de 2026: Quatro de Ouros
Previsões do Tarot para Março de 2026: Quatro de Ouros

O Tarô do Mês de março de 2026 chega sob a energia da carta Quatro de Ouros. Esta carta simboliza segurança, limites e controle. Sentiremos a tensão entre proteger o que temos e deixar a vida seguir seu curso. Este mês é dedicado ao equilíbrio e à autoproteção. Trata-se de fortalecer limites e priorizar a estabilidade em detrimento do risco.

Energia do Mês: Quatro de Ouros

Conteúdo deste artigo:

O que representa o Quatro de Ouros?

O Quatro de Ouros aparece quando há necessidade de pensar cuidadosamente sobre o que você está segurando e por quê. Sim, esta carta também fala de estabilidade material e segurança financeira. No entanto, muitas vezes é acompanhada por um sentimento de cautela excessiva ou medo de correr riscos. Esta carta é representada por uma figura segurando uma moeda firmemente contra o peito, com uma moeda equilibrada na cabeça e outras duas fixadas sob os pés. Isso simboliza:
  • A moeda segurada contra o peito: o que você protege emocionalmente. Isso pode se referir a dinheiro, status social, estabilidade, orgulho ou até mesmo um relacionamento que você não quer perder.
  • A moeda na cabeça: controle e retenção, o que às vezes pode levar à ansiedade, rigidez ou planejamento excessivo.
  • As moedas sob os pés: o medo de perder o equilíbrio ou resistir à mudança. A necessidade de permanecer seguro, mesmo que isso signifique limitações.

Conselho geral do Tarô para março de 2026

Março é um mês em que você pode sentir uma necessidade mais forte de controlar tudo. Assim como proteger seus recursos e manter as coisas previsíveis. O Quatro de Ouros chega para nos fazer parar e pensar sabiamente sobre nossas vidas. Tente entender suas prioridades, escolha o que realmente importa e o que você está segurando com tanta força. Este mês, faça um balanço de si mesmo, fazendo as seguintes perguntas:
  • Estou realmente me protegendo... ou estou me escondendo atrás do meu medo?
  • O que estou tentando controlar e o que temo que aconteça se não o fizer?
Tarô mensal: Amor

Amor e relacionamentos

Solteiros: Este mês, você pode sentir a necessidade de proteger seu tempo, sua independência e seu espaço emocional. No entanto, também é importante não construir grandes barreiras ao seu redor. Você quer se proteger tanto da dor que acaba impedindo-se de experimentar o amor. Em um relacionamento: Estou bem, quando você não está. Uma pequena frase que você dirá ou ouvirá muito este mês. O Quatro de Ouros anuncia um período de preocupações relacionadas ao controle e ao estresse financeiro. Um sinal de que um de vocês precisa de espaço e de conversar abertamente sobre o que é importante.
Tarô mensal: Dinheiro

Finanças e carreira

Ao longo de março, você pode se sentir mais interessado em como tornar o que você tem sustentável. Este é um bom momento para aprender a estabelecer limites no trabalho especialmente em relação à sua disponibilidade e parar de aceitar menos do que você vale. Agora é a hora de pensar cuidadosamente se você deseja permanecer em um emprego que parece seguro, mas é estagnado. No aspecto financeiro, março traz uma mensagem clara: estabilize e proteja seus recursos. Será um excelente mês para definir um orçamento, pagar dívidas e criar um fundo de emergência. No entanto, não se prive desnecessariamente. Gaste com sabedoria, sem culpa.
Tarô mensal: Sorte

Saúde e bem-estar

Quando tentamos controlar nossas vidas, nosso sistema nervoso muitas vezes permanece em alerta máximo. Ficar nesse estado mental por muito tempo pode causar ansiedade ou outros problemas mais sérios. Marte convida você a fazer uma pequena pausa, apenas o tempo suficiente para respirar novamente. Faça atividades que lhe permitam viver o momento. Aprenda a dizer não quando necessário e evite aqueles que o esgotam emocionalmente. Neste mês de março, a ideia é construir algo estável sem se sentir preso. O Quatro de Ouros lembra que a segurança é importante, mas deve apoiar sua vida, não impedi-la de seguir em frente.
