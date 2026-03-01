Previsões do Tarot para Março de 2026: Quatro de Ouros

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Finanças e carreira

Ao longo de março, você pode se sentir mais interessado em como tornar o que você tem sustentável. Este é um bom momento para aprender a estabelecer limites no trabalho especialmente em relação à sua disponibilidade e parar de aceitar menos do que você vale. Agora é a hora de pensar cuidadosamente se você deseja permanecer em um emprego que parece seguro, mas é estagnado. No aspecto financeiro, março traz uma mensagem clara: estabilize e proteja seus recursos. Será um excelente mês para definir um orçamento, pagar dívidas e criar um fundo de emergência. No entanto, não se prive desnecessariamente. Gaste com sabedoria, sem culpa.