Amor
Amor vs. Ciúme: Luta Constante Entre Posse e Autoconfiança
Amor vs. Ciúmes geralmente é o pivô de brigas e separações em relacionamentos, saiba como lidar com esses poderosos sentimentos para manter uma relação saudável.
Carregando...
28/02/2026 00:30
compartilheSIGA
Amor vs ciúme são duas palavras que costumam andar acompanhadas uma da outra, mesmo que isso não signifique que deveriam. O ciúme é algo muito discutido em todos os relacionamentos e muitas vezes o pivô de brigas e separações. Sem dia nem hora para chegar, o ciúme manifesta-se mesmo em longas e estáveis relações, por isso, estar preparado para lidar e dosar esse poderoso sentimento é fundamental para um relacionamento saudável.
Manifestação do ciúme vs. amorEle pode se manifestar de maneiras mais sutis como pequenos comentários ou expressões faciais insatisfeitas; mas existem casos mais graves, onde pode haver episódios de espionagem e perseguição. Diante de diversos casos e intensidades entre o amor e o ciúme, muitos se perguntam quando o sentimento pode ser um problema, mas a resposta é simples e, mesmo que natural ao ser humano, ele sempre será um problema, pois não existe ciúme bom. É comum que as pessoas tendam a confundir ciúmes com prova de amor, e outros até acham graça e incentivam o comportamento, tornando corriqueiras frases como sem ciúmes, não existe amor, sem que se pense em como esse comportamento é invasivo e desrespeitoso.
Fundamento do sentimentoExpressões de ciúmes, além de uma invasão à liberdade do parceiro, revelam um pouco da autoimagem do ciumento em questão. Muitas vezes, o ciúme está ligado a um problema de autoestima, já que pessoas com autoestima elevada costumam compreender e valorizar suas qualidades de modo a não fantasiar constantemente que serão trocadas com facilidade. Esse problema de autoimagem faz com que a pessoa esteja em uma constante sensação de abandono iminente, onde a forma de evitar tal abandono se manifesta em uma atitude de possessividade e restrição da individualidade do parceiro. Na maioria dos casos, o ciúme reflete muito mais na insegurança de quem sofre desse mal, do que os fatos que envolvem o outro lado da relação, gerando sentimentos de posse e domínio como consequência do medo do abandono e as dificuldades em lidar com esse tipo de perda.
Dicas para lidar com o ciúmeLidar com esse sentimento é complicado e pode ser difícil de policiar até mesmo por quem está ciente dele. Certamente, a melhor forma de eliminar sua existência é uma profunda auto compreensão e um trabalho intenso de valorização pessoal; mas existem formas de lidar com o problema e amenizá-lo. A conversa é sempre a melhor arma de qualquer relacionamento. Não economize nesses momentos e, diante de qualquer sinal de ciúmes, estabelecer uma boa, clara e amigável conversa para colocar tudo em pratos limpos antes que o sentimento se torne algo maior do que realmente é. É importante que o parceiro que estiver do outro lado não alimente a discussão, nem realize julgamentos apressados, devendo se lembrar que sentir ciúmes não é um sentimento agradável e, em geral, quem sente não faz por querer. Da mesma forma como a pessoa ciumenta deve procurar vencer esse estado emocional por meio do diálogo e, idealmente, acompanhamento com um psicólogo, o parceiro deve incentivar a melhora e evitar alimentar essas situações. Se é de conhecimento dos dois que certa situação causa incômodo a uma das partes, insistir sem necessidade não irá trazer benefícios à relação, apenas dificultará na superação do problema. Saiba mais :
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO