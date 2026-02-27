Astrologia
Fases da Lua em março de 2026: revelações, cura e novos começos
As fases da lua em março de 2026 chegam embaladas por um início poderoso: logo no dia 3, temos Lua Cheia em Virgem acompanhada de um Eclipse Lunar Total a famosa Lua de Sangue iluminando verdades que não […]
Carregando...
27/02/2026 00:20
compartilheSIGA
As fases da lua em março de 2026 chegam embaladas por um início poderoso: logo no dia 3, temos Lua Cheia em Virgem acompanhada de um Eclipse Lunar Total a famosa Lua de Sangue iluminando verdades que não podem mais ser ignoradas. Como se não bastasse, Mercúrio segue retrógrado até o dia 20, mexendo com conversas, contratos e até com a nossa clareza mental. Este é um mês para abrir os olhos, curar o que está pendente e se preparar para novos começos. Lembrando que tem a cereja do bolo: no dia 20 de março, às 11h46, o Sol entra em Áries, marcando o início do Ano Novo Astrológico. É como se o Universo apertasse o botão de reset, trazendo coragem, impulso e energia de ação para começar novos ciclos com mais confiança e com Mercúrio já direto, as engrenagens voltam a girar com mais clareza.
Veja também: Fases da Lua em abril de 2026 Não pare por aqui! Descubra como as fases da lua em abril de 2026 podem continuar guiando você em 2026.
Você também pode gostar:
Quais são as fases da Lua em março de 2026?Confira o calendário lunar de março de 2026:
- 3 de março às 8h37: Lua Cheia em Virgem
- 3 de março às 08h34: Eclipse Lunar Total (Lua de Sangue) em Virgem
- 11 de março às 6h38: Lua Minguante em Sagitário
- 18 de março às 22h23: Lua Nova em Peixes
- 20 de março às 11h46: Ano Novo Astrológico (Sol em Áries)
- 25 de março às 16h17: Lua Crescente em Câncer
- Mercúrio retrógrado até 20 de março
Fases da lua em março de 2026: clareza, cura e renascimentoMarço começa intenso com a Lua Cheia e o Eclipse Lunar em Virgem, revelando verdades que não podem mais ser varridas para debaixo do tapete. A Lua Minguante em Sagitário ajuda a desapegar do que não serve mais, enquanto a Lua Nova em Peixes abre portas para sonhos, inspiração e cura emocional. A Lua Crescente em Câncer encerra o mês nutrindo raízes e fortalecendo laços. Com Mercúrio retrógrado até o dia 20, é essencial desacelerar, revisar e ter paciência com os processos. Mas atenção: exatamente nesse dia, o Sol entra em Áries e o Ano Novo Astrológico começa, trazendo um sopro de energia fresca e coragem para agir. É o momento ideal para transformar tudo o que você revisou e curou nas semanas anteriores em ação concreta. O recado é claro:
Aceite as revelações, cure o que dói e prepare-se para construir algo mais sólido nos próximos meses porque agora o ano, astrologicamente falando, está só começando.
Veja também: Fases da Lua em abril de 2026 Não pare por aqui! Descubra como as fases da lua em abril de 2026 podem continuar guiando você em 2026.
Você também pode gostar:
- Horóscopo 2026: o ano que veio pra ser inesquecível!
- Arcano regente de 2026: A Roda da Fortuna
- Superluas de 2026: as noites mais brilhantes do ano!
Perguntas Frequentes sobre as Fases da Lua em março de 2026
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO