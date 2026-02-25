Magias e Rituais
Descubra o Real Significado de Velas Negras
O medo de muitas pessoas é ter contato com as velas negras, pois está sempre ligada à bruxaria. Descubra o seu real significado nesta matéria.
25/02/2026 00:18
Muitas pessoas podem pensar que as velas negras são usadas apenas para rituais de magia negra, bruxaria ou feitiços onde alguém está procurando fazer o mal. E isso não é completamente verdade . Embora possam ser usadas em rituais em que a intenção é prejudicar, a realidade é que as velas negras fazem mais bem do que mal e, como em qualquer ritual, depende muito da intenção da pessoa que as está usando. Lembre-se da causa e efeito. Se você deseja muito mal a alguém, existe algo muito bom por aí chamado karma que devolve o que você está enviando ao universo. E há quem acredite que, se você quer muito causar o mal, você o receberá três vezes mais forte.
Objetivo das velas negras: o significado do pretoFalando sobre as velas negras, cada cor representa algo diferente, puro e interessante em termos de tom das velas. O preto absorve todas as cores que vemos, o que se traduz em uma missão muito interessante para um ritual. As velas negras são amplamente usadas para absorver qualquer tipo de negatividade ou vibrações ruins que estão em seu ambiente. Eles podem banir vibrações tóxicas e qualquer olho grande que foi lançado contra você. Com velas negras, podemos combater coisas ruins ou negativas, mesmo proibidas, como feitiços ou amarrações que se destinam a nos afetar. É um escudo contra a magia negra, por isso é exatamente o oposto do que se poderia pensar.
Para que são usadas as velas negras?São muito usadas para afastar pessoas más ou com intenções sombrias; as más amizades ou pessoas invejosas, ou tóxicas servem apenas para criar distanciamento. Isso significa que, se estamos em um relacionamento tóxico ou desprovido de sentimentos, mas não ousamos dar um passo ou quebrá-lo, podemos realizar um ritual de distanciamento para que essa pessoa se afaste ou se afaste de nós sozinha, sem ferir as duas pessoas relacionadas. Queimar velas negras irá ajudar a bloquear toda a energia negativa e eliminá-la. Elas também nos ajudam a atravessar a escuridão ou os problemas que realmente nos aterrorizam. Geralmente, nessa tarefa de absorver qualquer energia tóxica ou negativa, existem aqueles que também usam uma vela branca como complemento para cada vela preta que você usa, como uma mistura de yin e yang, claro e escuro. Se você acha que sua casa está cheia de energia negativa ou alguém com muita carga pessimista entrou na sua porta, você pode purificá-la com velas negras. Há quem diga que a melhor hora para limpar sua casa com velas é durante a noite.
Rituais contra o mau olhado e invejaSão ingredientes peculiares para rituais nos quais queremos eliminar o mau-olhado, ou quando sentimos que alguém tem inveja, desejos ruins ou procura nos prejudicar, seja em nossa vida pessoal, trabalho etc. Velas negras também aumentam a força interior, resistência e autocontrole, e podem até ser usadas em meditação para aprofundar o inconsciente e despertar nossa consciência. Se você sente que está recebendo algum tipo de amarração, magia negra ou bruxaria, ela pode ser neutralizada precisamente com a vela preta, mas também combinada com a vela branca ou até a azul, para refutar todo o mal e ser ainda mais forte. Portanto, velas negras podem ser usadas em rituais ou feitiços de magia negra, mas, como você pode ver, elas são mais usadas na magia branca para justamente combater as intenções maléficas daqueles que querem atrapalhar a sua vida. É importante refletir sobre isso e ter a certeza sobre o objetivo da vela preta, pois já indicamos que a intenção com a qual você deseja usar a vela pode trazer o mal em triplo para você. Seja qual for a cor, é essencial que você consagre a vela, ou seja, dizer em voz alta para o que você pretende usá-las e o que deseja alcançar. Somente no caso das velas negras, se você pretende usá-las para algo ruim, lembramos o poder do universo de retornar a dor, a negatividade ou as más intenções que você deseja, ainda pior, então pense duas vezes. É melhor emanar sempre pureza e boas vibrações do que usar a magia para o mal. Saiba mais:
