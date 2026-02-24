Assine
Velas Com Nó: A Forma de Conquistar o Seu Objetivo

Tradicionalmente usadas em rituais de magia branca, essas velas têm um objetivo que pode ser ideal para a sua vida. Descubra qual é e como fazer rituais com as velas com nó aqui.

24/02/2026 00:18

Velas Com Nó: A Forma de Conquistar o Seu Objetivo
As velas com nó, como o nome indica, são velas (cera ou parafina) que podem ser facilmente reconhecidas devido à sua forma, com um laço ou nó no meio. Tradicionalmente, esse tipo de elemento é usado em rituais de magia branca, para abrir caminhos e anular feitiços. Vale a pena notar que as velas em nó também são usadas na magia negra, especificamente na execução de laços de amor, que estão associados a fortes cargas cármicas. Nota: às vezes, velas em nó são incluídas entre os elementos para dissolver as amarrações (não apenas prepará-las). O uso de velas em nó, nos rituais de magia branca, visa liberar (ou limpar) a energia do sujeito, na presença de obstáculos em certas áreas da vida.

As cores das velas com nó

Na chamada mágica das velas, os elementos a serem utilizados são escolhidos de acordo com a cor, associada a uma determinada situação ou energia. O mesmo sistema é aplicado à seleção de velas em nó, ao realizar um ritual.

  • Amarelo

    Superar obstáculos econômicos.

  • Branco

    Limpeza energética ou espiritual. Harmonizar e neutralizar a negatividade.

  • Preto

    Dissolver hexágonos e ancoradouros (também utilizados na execução deles).

  • Vermelho

    Para problemas relacionados ao amor e amizade (também relacionados ao cancelamento e execução de amarrações).

  • Violeta (Roxo)

    Transmutação, abertura à limpeza psíquica.

  • Laranja

    Para ativar a prosperidade.

  • Marrom

    Resolver obstáculos na área profissional.

  • Verde

    Para saúde e assuntos legais.
Existem outros tipos de velas, conhecidas como velas de São Jorge, as de São Cipriano e as velas de sete nós.

São Jorge, São Cipriano e as velas dos sete nós

As velas de São Jorge podem ser brancas, vermelhas, verdes ou tricolores. Elas são usadas para reduzir a inveja e receber apoio espiritual durante o lançamento de um projeto. Por outro lado, as velas de São Cipriano costumam ser pretas, brancas ou vermelhas (ou tricolor). Elas são usados em rituais para a dissolução de amarrações, obter justiça divina e limpar a negatividade. Tanto as velas de São Jorge como as de São Cipriano são comercializadas com uma imagem (carimbo) do santo a que se referem. Como as velas em nó convencionais, é possível encontrar esses elementos em formato pequeno (apenas a figura do nó) ou maior. Finalmente, a vela dos sete nós, é apresentada com sete nós diferentes em sua estrutura. Elas podem ser de uma única cor ou ter sete cores diferentes. Seu uso mais frequente está relacionado à solicitação de uma graça ou desejo, por sete dias consecutivos; e a invocação dos 7 arcanjos ou das 7 potências africanas, para limpeza, apoio e proteção. Saiba mais:

