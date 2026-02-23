Magias e Rituais
Ritual de limpeza espiritual para depois do Carnaval
Depois de contato com tantas energias no carnaval, aprenda uma limpeza espiritual para depois do carnaval.
23/02/2026 00:21
Depois do Carnaval, é hora de fazer uma limpeza espiritual para tirar do corpo todas as energias excessivas acumuladas durante os dias de festa e recomeçar o ano com boas vibrações.
Limpeza espiritual - aura limpa pós carnavalNo Carnaval, curtimos com alegria a festa, com muita música, bebida e risadas. Mas essa festa também está cheia de excessos, do álcool, das drogas, da sexualidade. Ficamos muito tempo em multidões, trocando energias (boas e más) com centenas ou milhares de pessoas ao nosso redor. Para recomeçar o ano bem depois desta festa, sugerimos uma limpeza espiritual para deixar a sua aura leve.
Como fazer a limpeza da aura e proteger o espírito?A limpeza é muito simples e foi recomendada pela famosa especialista em espiritualidade Márcia Fernandes. Você vai precisar de:
- 02 litros de água;
- 03 galhos de arruda;
- 1 colher (de sopa) de sal grosso (se tiver em casa sal-gema é ainda melhor).
Como potencializar essa limpeza pós Carnaval?Existem alguns cuidados que podemos ter com o nosso corpo para que essa limpeza espiritual seja realizada por dentro e por fora, de forma mais intensa. São dicas simples para recompor a sua saúde física e espiritual:
- Beba muita água, mais do que o habitual;
- Tome chá, eles ajudam a desintoxicar o corpo;
- Coma muitas folhas e frutas;
- Não exagere no café, tome só o estritamente necessário;
- Evite muitas carnes e comidas gordurosas;
- Pratique atividades físicas leves;
- Evite consumir álcool;
- Dê descanso ao seu corpo - durma mais cedo, pratique atividades relaxantes, seu corpo precisa de descanso.
