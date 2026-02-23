Assine
Ritual de limpeza espiritual para depois do Carnaval

Depois de contato com tantas energias no carnaval, aprenda uma limpeza espiritual para depois do carnaval.

23/02/2026 00:21

Ritual de limpeza espiritual para depois do Carnaval crédito: Wemystic
Depois do Carnaval, é hora de fazer uma limpeza espiritual para tirar do corpo todas as energias excessivas acumuladas durante os dias de festa e recomeçar o ano com boas vibrações.

Limpeza espiritual -  aura limpa pós carnaval

No Carnaval, curtimos com alegria a festa, com muita música, bebida e risadas. Mas essa festa também está cheia de excessos, do álcool, das drogas, da sexualidade. Ficamos muito tempo em multidões, trocando energias (boas e más) com centenas ou milhares de pessoas ao nosso redor. Para recomeçar o ano bem depois desta festa, sugerimos uma limpeza espiritual para deixar a sua aura leve.

Como fazer a limpeza da aura e proteger o espírito?

A limpeza é muito simples e foi recomendada pela famosa especialista em espiritualidade Márcia Fernandes. Você vai precisar de:
  • 02 litros de água;
  • 03 galhos de arruda;
  • 1 colher (de sopa) de sal grosso (se tiver em casa sal-gema é ainda melhor).
Coloque a água em uma panela e macere bem os galhos de arruda na água com a ajuda de um socador, se não tiver faça com as mãos e talheres mesmo. Coloque o sal grosso e leve ao fogo por cerca de 3 minutos. Coloque em um recipiente limpo (como um balde, por exemplo) e leve para o banheiro. Tome o seu banho higiênico como de costume, depois, verifique se a temperatura da água está agradável e despeje essa água do pescoço para baixo. Esse banho pode ser feito em qualquer dia da semana e qualquer horário, entretanto o dia e horário mais indicados são na segunda-feira à noite. Coloque uma roupa confortável e durma com o banho no corpo.

Como potencializar essa limpeza pós Carnaval?

Existem alguns cuidados que podemos ter com o nosso corpo para que essa limpeza espiritual seja realizada por dentro e por fora, de forma mais intensa. São dicas simples para recompor a sua saúde física e espiritual:
  • Beba muita água, mais do que o habitual;
  • Tome chá, eles ajudam a desintoxicar o corpo;
  • Coma muitas folhas e frutas;
  • Não exagere no café, tome só o estritamente necessário;
  • Evite muitas carnes e comidas gordurosas;
  • Pratique atividades físicas leves;
  • Evite consumir álcool;
  • Dê descanso ao seu corpo - durma mais cedo, pratique atividades relaxantes, seu corpo precisa de descanso.
